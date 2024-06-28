斯洛伐克火車巴士相撞　至少7死5傷(有片)

斯洛伐克有火車與巴士相撞，至少7人死亡，5人受傷。當局正調查原因。事發在當地星期四(27日)下午約5時。一列載有約200人的火車，從捷克首都布拉格開往匈牙利首都布達佩斯期間，駛至斯洛伐克首都布拉迪斯拉發以東約110公里的一個交滙處時，與一輛巴士相撞。事後大批救護車和直升機到場救援，傷者被送往附近城鎮的醫院。