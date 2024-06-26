日本老翁扮業主搶錢　威脅秋葉原古著店員搶得約2000蚊

日本東京的秋葉原，在上星期發生一宗離奇的搶劫案。一名高齡男子冒充業主闖入一間古著店，喝罵及威脅店員後，搶走了店內4萬日圓（約1,951.6港元）的現金逃去，不過過程還是被店內閉路電視拍到。
日本媒體的報道，在上星期三（19日）的下午1時左右，一名年長的男子，走到秋葉原的一間古著店，向在看店的兼職店問到：「今日店長在嗎？」在得悉店長不在，男子的態度變得惡劣：「你知道我是誰嗎？我是這大樓的業主呀！我可以即時就解僱你喇！」在之後，男子一邊在店內選衣服，然後提出奇怪的要求。
店長：他挺膽大
男子表示，他想向在北海道的貧窮兒童送上衣服，叫店員為他揀選約30件衣服。然後在店員揀選衣服後，又再作出要求：「有沒有一萬圓紙幣？我要5萬？之後會叫人還給你了，給我吧！」由於店員不知道對方來歷，以為他真是業主，故打開了收銀機，並拿了4萬日圓，男子迅速取走4萬日圓的現金後離開。
店長之後從閉路電視看有關的影像後，確認這男子不是業主，也與商店完全無關，他表示：「他挺膽大，而且全程都是呼呼喝喝的高壓態度，難怪店員被他嚇怕。」店員表示，男子在拿走了有關的衣服及現金就騎單車逃去。店長指，男子對店員的態度及威脅，對店員造成了精神打擊，故此不容許這事發生，並已經報警。
【注意喚起】— JUNK SIDE@アキバの洋服屋 (@uvcss_junkside) June 19, 2024
本日13時ごろ、当店にて詐欺、恐喝にてお店のお金を盗られる強盗に合いました！スタッフの財布の中からまで盗ろうとしたり.....
スタッフも怖い思いをし許せません！！
秋葉原での事件です。犯人に見覚えのある方おりませんか.....
近隣の店舗様もお気をつけください。
（警察通報済み） pic.twitter.com/AKgICDhj9r