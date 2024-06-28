日本華僑反對修例針對逃稅取消永久居民身份　批屬於歧視行為

日本政府計劃針對包括逃稅等的一些違法行為，取消外國移民的永久居民身份。不過來自橫濱中華街的在日華僑發起反對，並且批評修例是歧視行為。

目前成功入籍日本後，就會獲得永久居民的身份，而不會被取消。不過日本政府早前認為，需要對有關逃稅等的違法行為，取消這些人士的永久居民身份。然而這令到原本已取得日本居留權多年的在日華人感覺到危機。橫濱華僑總會的顧問，84歲的曾德深出席國會表達意見時，他指父輩在1919年已去到日本居住，但因為日本入境管制法律，而令他們生活出現不少阻滯，有關的問題在近年已經解決，以為自己可以安枕。