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國際
2024-06-26 13:55:53

朝鮮半島｜北韓今晨發射導彈空中爆炸 疑試射高音速導彈失敗

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南韓延平島對開海域上空周三清晨可見北韓疑發射導彈失敗造成的煙霧。(美聯社)

南韓延平島對開海域上空周三清晨可見北韓疑發射導彈失敗造成的煙霧。(美聯社)

北韓周三(26)清晨向東海發射型號不明的彈道導彈，南韓軍方表示，這枚導彈在飛行途中爆炸，推測為高音速導彈試射失敗。日本表示已透過駐北京大使館，向北韓提出嚴重抗議並強烈譴責。

南韓合同參謀本部表示，北韓清晨530分從平壤一帶向東海上空發射一枚型號不明的彈道導彈，但據監測應是發射失敗，南韓與美國情報當局正進一步分析相關數據。

朝鮮半島｜北韓導彈出甚麼問題？

參謀本部指出，這枚導彈飛行約250公里後在空中爆炸，碎片落入日本專屬經濟區(EEZ)外海域，南韓軍方推測這次應為北韓新型高音速導彈試射。

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這次導彈發射時，鄰近兩韓邊境地區都可觀測到比一般發射時更明顯的煙霧。南韓當局指出，這可能代表燃料燃燒不完全，不排除引擎出現問題。

日本內閣官房長官林芳正中午回應表示，日本已透過駐北京大使館，向北韓提出嚴重抗議並強烈譴責。林芳正說，北韓的核武及彈道導彈研發行動，威脅到日本及國際社會的和平與安全，絕對無法容許。他強調，日本政府持續跟美國與南韓緊密合作的同時，也努力蒐集並分析必要情報，盡全力做好警戒及監視工作。

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朝鮮半島｜北韓曾宣布成功試射高音速導彈

韓聯社報道，北韓今年1月以及4月曾公布成功試射固體燃料推動的新型中長程高音速彈道導彈。高音速導彈在下降階段時速度可達到音速5倍，難以透過已有的防禦網攔截。北韓企圖藉此突破南韓與美國合作構建的防禦網。

南韓電視台報道北韓周三清晨疑發射導彈。(美聯社) 南韓電視台報道北韓周三清晨疑發射導彈。(美聯社) 遊客周二在南韓玻州的兩韓邊境瞭望台，用望遠鏡遠眺北韓。(美聯社) 圖為本月10日北韓發送的氣球落在南韓仁川一處稻田。(資料圖片) 穿防護衣的南韓士兵周二在首爾街頭撿拾北韓氣球遺下的垃圾。(美聯社)

朝鮮半島｜平壤針對南韓的綜合型挑釁行動

這次也是北韓繼530日以來，相隔約一個月再發射彈道導彈，加上前兩天連續向南韓發放垃圾氣球，除測試新型導彈外，也可能是一次針對南韓的綜合型挑釁行動。

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北韓本月2425日連續向南韓發放帶有垃圾、人糞等的氣球。南韓軍方周三表示，25日北韓發送的250個氣球中，約有100多個落在京畿道北部以及首都首爾，大部分與24日發現的氣球一樣裝有碎紙，未發現有害物質。

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