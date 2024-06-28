東京都知事候選人出奇招　剝衫大騷「事業線」發表政見

日本東京都知事將於7月7日投開票，此次候選人多達56人，其中一名女性候選人內野愛里為博得選民關注，竟在27日的政見發表會上當眾脫衣，在鏡頭中接近全裸狀態，引發熱議。

「來看可愛的我的政見發表」

據公開資料，內野愛里今年31歲，她的主題是「來看可愛的我的政見發表」。在這段6分鐘的政見發表影片中，她也強調自己「很可愛」，不斷提到自己的名字，希望給選民增加深刻印象。

前兩分鐘她的表現尚算正常，但從2分15秒開始，她突然開始抱怨：「啊！好熱啊！我好緊張。好熱好熱，好煩惱！」隨後解開鈕扣，脫去上衣，露出豐滿胸部，僅穿着肉色束帶，還笑着摘下眼鏡，對着鏡頭表示：「我不只可愛，還很性感！」並繼續發表政見直到結束，好身材在姓名牌的遮擋下若隱若現，如同全裸出鏡一般。