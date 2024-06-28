東京都知事候選人出奇招　剝衫大騷「事業線」發表政見

日本東京都知事將於7月7日投開票，此次候選人多達56人，其中一名女性候選人內野愛里為博得選民關注，竟在27日的政見發表會上當眾脫衣，在鏡頭中接近全裸狀態，引發熱議。
「來看可愛的我的政見發表」
據公開資料，內野愛里今年31歲，她的主題是「來看可愛的我的政見發表」。在這段6分鐘的政見發表影片中，她也強調自己「很可愛」，不斷提到自己的名字，希望給選民增加深刻印象。
前兩分鐘她的表現尚算正常，但從2分15秒開始，她突然開始抱怨：「啊！好熱啊！我好緊張。好熱好熱，好煩惱！」隨後解開鈕扣，脫去上衣，露出豐滿胸部，僅穿着肉色束帶，還笑着摘下眼鏡，對着鏡頭表示：「我不只可愛，還很性感！」並繼續發表政見直到結束，好身材在姓名牌的遮擋下若隱若現，如同全裸出鏡一般。
「手語老師面不改容」
這一畫面讓許多網友傻眼，以為自己走錯台，切到了色情頻道：「有勇氣！」「想吃鰻魚了。」網友紛紛在留言區表示，這一手段雖然簡單粗暴，但是確實有效：「這是我第一次被政見發表征服。」「我感覺我開始理解貴黨議員想表達的意思了。」「推銷得這麼賣力，都讓我記住她名字了。」「我只是碰巧來看的，現在忘不掉了。」「我可能會投給錯誤的人。」「無論如何，內野愛里很聰明。」
還有不少網友對內野愛里身後的手語老師表示欽佩：「手語老師面不改容，專業程度令人肅然起敬。」「在場的每個人怎麼忍住笑呢？」
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