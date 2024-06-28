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國際
2024-06-28 12:48:00

水豚家族深夜超萌巡遊　連Google官方都想參與(有片)

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水豚家族深夜超萌巡遊，連Google官方都想參加。(X)

水豚家族深夜超萌巡遊，連Google官方都想參加。(X)

水豚看起來溫馴又呆能與諧，巴西一名女子日前半夜被街外雜聲吵醒，望出窗外驚訝發現，水豚列隊正在屋外馬路遊街，牠們排列整齊、緩慢地走在路上，可愛的模樣猶如嘉年華的巡遊，女子拍下影片後分享網上，不少網民都被這個罕見畫面吸引，紛紛留言大讚「太可愛了！」，就連Google官方帳號都來鬧，表示希望參與這場水豚嘉年華

道，巴西53歲女子Luciana Castello Branco，上周在TikTok上，她表示凌晨3時30分被吵醒，起床時發現犬跳到窗台上、不斷朝外頭看去，使Luciana往查看，意外目擊水豚一整排水豚整齊地沿著馬路緩慢前行，在長長的水豚隊伍中或大或小，還不時停下腳步相當可愛，Luciana說：「牠們就這樣走在路上，甚至排得這麼整齊，所以我馬上拿出手機拍

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影片顯示，一整排水豚整齊地沿著馬路緩慢前行。(X) 長長的隊伍中，水豚或大或小，還不時停下腳步。(X) 網民：水豚版的《貓之報恩》。(X) Google的官方帳號都來到Luciana的影片下留言。(X)

網民：水豚版的《貓之報恩》

影片短短幾日已吸引逾1,240萬次觀看人次，很多人均表示嘖嘖稱奇，有人留言表示：「怎麼可以排得這麼整齊！」、「這是水豚版的《貓之報恩》(2002年動畫電影)」、「牠們肯定有任務在身」，也有人說「我腦裡全是水豚遊行的樣子」、「牠們看起來有夠愜意的」。值得注意的是，就連Google的官方帳號都來到Luciana的影片下留言，表示「要怎麼做才能受邀參加水豚嘉年華呢？」，有趣的回應讓網民哈哈大笑。

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