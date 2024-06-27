熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 簡約公屋 THE SOUTHSIDE 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-06-27 09:58:00

玻利維亞軍人闖政府總部　總統任命武裝部隊新領導人粉碎政變企圖(有片)

分享：
玻利維亞軍人闖政府總部，總統任命武裝部隊新領導人粉碎政變企圖。(AP)

玻利維亞軍人闖政府總部，總統任命武裝部隊新領導人粉碎政變企圖。(AP)

南美國家玻利維亞發生企圖軍事政變，在總統阿爾塞(Luis Arce)猛烈抨擊政變企圖，呼籲民眾動員起來對抗「政變」，並呼籲國際支持，其後阿爾塞任命海陸空部隊的新領導人，新任陸軍司令桑切斯命令所有包圍總統府的士兵返回軍營，裝甲車及士兵其後撤離。

陸軍司令蘇尼加當地星期三率領部隊，開入總統府及國會所在地穆里略廣場，有裝甲車衝擊總統府大門，蘇尼加提到國家面對經濟問題，民眾憤怒情緒上升，呼籲組建新的內閣。玻利維亞電視台的影片顯示，阿爾塞在總統府的走廊上，一度與蘇尼加對峙。

Ad Block
總統阿爾塞。(AP) 阿爾塞在總統府的走廊上，一度與蘇尼加對峙。(X) 蘇尼加被罷免陸軍司令一職後被補。(X)

蘇尼加被罷免陸軍司令一職後被補

阿爾塞在內閣成員陪同下，於總統府發表電視演說，指國家正面對企圖政變，譴責在總統府廣場外出現非正常軍隊調動，強調玻利維亞的民主必須得到尊重，不能允許政變企圖再次奪走玻利維亞人的性命，呼籲玻利維亞人民組織並動員起來反對政變，並免去蘇尼加的陸軍司令一職，由桑切斯接任。貝拉斯克斯其後下令士兵返回駐地，軍人陸續撤走，警方重新控制廣場，蘇尼加亦被捕，檢察官辦公室將展開刑事調查。

前總統莫拉萊斯表示，國家正在醞釀政變，呼籲民主支持者罷工及堵路。玻利維亞最大工會的領導層譴責企圖政變，宣布無限期大罷工，以保衛政府。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受