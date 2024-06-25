男屋主用平底鑊追打小偷似足卡通　影片曝光笑爆網民(有片)

美國有一名小偷入屋盜竊被男屋主撞到正，屋主為保護家人，便隨手擸起平底鑊追打小偷，雙方由屋內追至屋外，由後院追至外街，幸警方及時趕到，和屋主合力制服小偷。事後屋主將追打小偷的畫面分享上網，由於過程太過似卡通片而引起熱議。

綜合報道，芝加哥的一間民宅被小偷闖入，當時屋主Jason Williams正在回家路上，突然接到警報公司通知他家裡的警報系統響了，便立即警報並加快腳步，剛回到家卻剛好撞見小偷，兩人全都大嚇一驚，Jason形容：「他看起來和我一樣吃驚，但這是我家，我有孩子、妻子和狗狗，我很擔心我的家人、很憤怒」。Jason隨手就擸起平底鑊發動攻擊，小偷被打得落荒而逃，他就拿著平底鑊追出去。網上影片顯示，小偷和Jason一先一後跑到屋外，小偷隨即走去後院，Jason手持平底鑊追去，未幾小偷又跑回前院，見他手掩頭頂，似乎被打，Jason更來個雙手持平底鑊要對小偷重擊，小偷避過就跑到屋外，那時警員亦趕到，Jason便與警員前往追賊。影片結尾還可見Jason的狗狗跑到院子看熱鬧。