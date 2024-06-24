穿越古今｜美漢用公元前酵母釀出3000年前古埃及啤酒 味道出乎意料

3,000年前中東人喝的啤酒是甚麼味道？美國猶他州一名業餘釀酒愛好者以稀有無花果品種和公元前850年的酵母菌株，依照流傳下來的古埃及配方製造出古代啤酒。 為何想到復刻古埃及啤酒？ 《紐約時報》報道，麥克唐奈(Dylan McDonnell)說，無意將自己的發明拿來販售，更無意跟專業釀酒商競爭。他在新冠疫情爆發之初萌生復刻古代啤酒的念頭，當時美國封城期間興起一股發酵麵團烘焙熱潮，他在網上看到有人拍片，聲稱用有4,500年歷史的埃及酵母烘焙麵包，「我當時就想，也可以做出古代啤酒」。

復刻古代飲品成風潮 復刻古代飲品蔚為風潮，近年不時看到各地有重現蘇美人(據信是啤酒的發明者)、中國商朝晚期到西周，以至維京人所喝的啤酒。美國堪薩斯州啤酒專家韋特(Neil Witte)表示，500或1,000年前人們喜好的啤酒，口味絕對與現代不同。 啤酒是古代人不可缺少的飲品 加拿大溫哥華島大學人類學系主任霍伍德(Marie Hopwood)是研究古代啤酒的學者。她指出，雖然較常與古希臘及羅馬文明有連繫的是葡萄酒，但在古代近東地區及黎凡特(Levant，現今地中海東部)，啤酒是古代人不可缺少的飲品之一。

霍伍德說：「當時人人都會飲啤酒，尤其是在水源不時遭污染後。」她表示古代啤酒的酒精濃度比現在的啤酒低，要溫熱飲用，通常由婦女釀製。

如何釀製古代啤酒？ 麥克唐奈為實現這個「突發奇想」，認真地鑽研《埃伯斯紙草卷》(Ebers Papyrus)，裡面記錄一些公元前1,500年古埃及藥用配方。 釀酒用的基礎穀物，麥克唐奈選了紫埃及大麥和俗稱二粒小麥(emmer wheat)的古代麥種。其他原料包括紙草卷內最常提及的沙漠椰棗、葉門西達(Sidr)蜂蜜、西克莫無花果(Sycamore Fig)、以色列金黃葡萄乾、乳香樹酯、刺杜松子、長角豆和黑色小茴香等。

酵母方面，2015年由資深釀酒師葛特曼(Itai Gutman)帶領的一支以色列團隊，從一個在以色列發現的雙耳細頸酒罐內提取到酵母，酒罐很可能是公元前850年左右、居於現今加沙一帶的非利士人(Philistines)釀酒所用。 酵母具能超長休眠的驚人能力 葛特曼表示，酵母具有能超長休眠的驚人能力，數十億個休眠中的酵母菌「彼此仍能互動，之間仍保有化學訊號，等待重新繁殖的好時機」。葛特曼的公司販售古菌株，認為古代酵母和現今超市貨架上的酵母，彼此間的差異就像狼和犬。