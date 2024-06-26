維基解密｜阿桑奇塞班島認間諜罪當庭獲釋 返抵澳洲擁吻妻子(多圖有片)

就違反間諜法與美國司法部達成認罪協議的維基解密創辦人阿桑奇(Julian Assange)，在美屬北馬里亞納群島首府塞班島的美國聯邦法院，正式承認一項非法取得和披露美國國防機密文件的刑事罪名，法官以阿桑奇在英國被羈押的62個月作抵銷，宣布當庭釋放。阿桑奇完成法庭程序後坐飛機返回出生地澳洲，香港時間今日(26日)下午5時許抵達坎培拉。阿桑奇下機時向支持者揮手，妻子及父親到機場迎接，阿桑奇與妻子擁吻。

Julian Assange aterriza en Australia después de alcanzar un acuerdo con EE.UU. en el que se declara culpable de espionaje para quedar en libertad https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/9kMoRKgGVl — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 26, 2024

Clip of Julian Assange reuniting with his wife and his father in Canberra, Australia

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以在英國被羈押62個月刑期作抵銷 阿桑奇在當地周三(26日)早上，在澳洲駐美國大使陸克文陪同下到法院應訊。法官聽取控辯雙方陳詞後，以41至51個月為量刑範圍，認為阿桑奇在英國已被羈押的62個月刑期是公平和合理，可作抵銷，裁定阿桑奇當庭釋放，並預祝下星期53歲的阿桑奇生日快樂，阿桑奇以笑容回應，控方之後撤回對阿桑奇的引渡請求。美國白宮國家安全委員會表示，今次認罪協議是司法部的獨立決定，白宮並無參與。

維基解密網站於2010年披露大批美國外交電報和美軍機密文件，揭發美軍在阿富汗及伊拉克涉犯下戰爭罪行，阿桑奇及後被美國控以17項間諜罪和1項不當使用電腦罪，最高合共可判處175年監禁，他為逃避因性侵指控被引渡到瑞典，在厄瓜多爾駐倫敦大使館躲藏7年，2019年被捕並被判入獄。雙方近日達成認罪協議，換取毋須引渡到美國，控方建議法庭判處阿桑奇監禁5年2個月，相等於他在英國被羈押的時間，完成法庭程序後，便可返回澳洲，他於周一獲准保釋離開英國的監獄。