網騙殺人！82歲翁癡戀女網友 遭騙畢生積蓄絕望輕生 女兒心痛：他很在乎這段情

網上情緣，可殺人於無形……美國馬里蘭州一名82歲老翁迷戀神秘女網友，未料遭對方騙走畢生積蓄，最後選擇走上絕路。 網上情緣｜輕生前發最後訊息給子女 CNN報道，琼斯(Dennis Jones)在Facebook認識網友「杰西卡」，雖未見一面，卻真心愛上對方，只是沒想過竟是一場網上情緣騙局，今年3月絕望下自殺身亡。他傳給子女的最後訊息寫道：「我一直有些黑暗想法，認為生命完了。當然，我的財務完蛋了。破產、法律和所有廢話。這會是很痛苦，無法肯定能否忍受下去。」

網上情緣｜子女心痛父親 琼斯的子女接受CNN訪問表示，父親對他們透露受騙後，他們就打算回老家探望，也計劃安排父親搬來同住，未料他就在傳訊息那天輕生。 女兒格魯納(Adrianne Gruner)認為，父親真的很在乎這段戀情，是愛上了「杰西卡」。兒子麥特(Matt Jones)說，「從我出生那天直到6個月前，父親一直是樂觀又快樂的人。這真的是他人生中唯一改變他、擊潰他的事情」。

網上情緣｜全球詐騙產業規模龐大 琼斯生前墮入俗稱「pig butchering」的網上騙局，意指不法分子透過虛假網上情緣「養肥」受害人，再誘使對方把金錢投入虛假加密貨幣投資。