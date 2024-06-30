美國大選2024｜拜登辯論表現「災難級」　逼宮換人流言四起

尋求連任的美國總統拜登（Joe Biden）27日在2024美國總統大選第一場辯論會表現大走樣，且程度超乎預期，90分鐘的辯論會就是一場災難，嚇壞不少民主黨人，現在全黨陷入焦慮，已有人開始質疑拜登是否依然適合代表民主黨參選，甚至已有黨員主張拜登考慮辭選、換其他人上陣。然而現在距離投票日僅4個多月，民主黨能否換人？又該怎麼換？

綜合《美聯社》、《紐約郵報》28日報道，美國50州均已結束總統初選，民主黨依照規定，拜登在民眾黨初選贏得的「黨代表票」，必須在8月19日舉行的全國代表大會支持拜登，除非拜登主動退選。民主黨全國委員會也有可能會在全國代表大會登場之前，先行召開會議討論「換將」事宜，但只要拜登堅持繼續競選，這個路線就不太可能實現。

民主黨「遞補空缺規則」塵封多年

假設拜登突然同意拒絕提名，民主黨就必須先啟動數十年來沒用過的規則，包括被提名人出現空缺時的「換人條款」，但這一條款主要用於「死亡」、「失能」等罕見狀況。為了找出替補人選，民主黨全國委員會主席必須召開全員開特別會議，針對新正副總統提名人舉行投票，投票採多數決，考量本屆民主黨黨內初選參選人數很多，新的競選組合恐怕將會難產。

賀錦麗直接頂替？

現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）是拜登的競選搭檔，但這不代表她可以直接替補拜登成為民主黨的總統候選人。即使拜登退選，拜登也不能下令由賀錦麗替補。