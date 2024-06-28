美國大選2024｜特朗普諷「我不知他說甚麼」 拜登口窒窒被斥災難 退選呼聲再現(有片)

81歲的拜登和78歲的特朗普，都因高齡與身體狀況能否再勝任總統受到質疑，共和黨和民主黨的政治觀察員認為特朗普在辯論勝出，「表現出紀律和靈活」，避免重蹈2020年大選首場辯論時的干擾和好鬥作風。拜登在辯論暴露年事已高的頹勢，支持者原寄望辯論能化解外界對他可否勝任下個任期的擔憂，但在90分鐘辯論中，拜登發言期間曾多次說話結結巴巴，其中一次，拜登回應完主持人有關美墨邊境危機的提問後，輪到特朗普發言，特朗普直指：「我真的不知他最後幾句在說甚麼，我覺得他也不知自己在說甚麼。」此時拜登一臉愕然地望着特朗普數秒。