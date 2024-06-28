美研究：用塑膠瓶喝水 恐增糖尿病風險

美國一項研究發現，若經常透過塑膠瓶飲用水或飲料，恐增加罹患第二型糖尿病的機率，因塑膠瓶內含的化學物質會降低人體對胰島素的敏感性。（網上圖片）

每天若飲用過多的含糖飲料，恐引發罹患糖尿病。美國一項研究發現，若經常透過塑膠瓶飲用水或飲料，恐增加罹患第二型糖尿病的機率，因塑膠瓶內含的化學物質會降低人體對胰島素的敏感性。

美國加州州立理工大學本月26日將研究發表在學術期刊《糖尿病》，團隊指出塑膠瓶是增加人體罹患糖尿病風險的「罪魁禍首」，因為其所內含的化學物質雙酚A（BPA），經常被用於食品、飲料包裝，該項化學物質會降低人體對胰島素的敏感性，促使糖代謝受到影響，過度攝取BPA會提高成年人罹患第二型糖尿病的風險。

團隊找來了40名身體健康的成年人，要求接受每公斤體重約50公克的BPA攝取，相當於美國國家環境保護局（EPA）所認定的安全劑量，另一組民眾則被要求服用安慰劑。結果顯示，接受安慰劑的民眾在胰島素反應變化並未出現影響，然而接受BPA攝取的民眾卻在4天後對於胰島素的反應明顯降低。

團隊促用不鏽鋼瓶或玻璃瓶

參與研究的教授稱:「研究結果表明，也許美國國家環境保護局應該重新考慮BPA的安全劑量範圍，醫療保健提供者則可建議民眾做出改變，儘量在飲水時使用不鏽鋼瓶或玻璃瓶，減少暴露在BPA環境下的風險，降低罹患糖尿病的機率。」