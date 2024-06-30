聖母峰變墳墓山？氣候變遷雪融驚見2百具遺體　難以移除讓尼泊爾軍方頭痛

移除是個大難題！全球最高峰聖母峰(又稱珠穆朗瑪峰，Mount Everest)近年因為氣候變遷造成雪融，陸續讓多達200具的山難死者遺體暴露出來，但如何將祂們成功運下山成為一個大難題，也讓尼泊爾軍方相當頭痛。
據報百年來逾300人命喪 200多具遺體沒運下山
尼泊爾軍方的少校卡爾基(Major Aditya Karki)表示：「因為全球暖化的影響，隨著積雪減少，遺體和垃圾變得越來越明顯。」據了解，軍方今年己從聖母峰、努子峰(Nuptse)、洛子峰(Lhotse)移除11噸垃圾、4具遺體跟1具白骨。而據外媒報導，從1920年代至今，共有超過300人命喪聖母峰，200多具遺體沒能運下山，但卡爾基仍表示，將遺體移除的舉動仍是必要，因為「我們必須盡可能把他們帶回來。如果我們繼續丟下他們，我們的山將會變成墳墓」。
當地住民「雪巴人」Tshiring Jangbu則說：「這(指搬運遺體下山)非常困難。把遺體弄出來是一回事，把他們帶下山又是另一大挑戰。」他說的也非常貼切，因為運送一具遺體下山需要8名人力，一分錢一分貨，處理費用自然高，動輒達數千美金，也因為其危險性就需要這麼昂貴的費用，因為在將遺體移出的過程中，或需要用斧頭鑿開冰層、或需要用沸水融化、往往都需要花數小時或甚至數天。
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