聖母峰變墳墓山？氣候變遷雪融驚見2百具遺體　難以移除讓尼泊爾軍方頭痛

移除是個大難題！全球最高峰聖母峰(又稱珠穆朗瑪峰，Mount Everest)近年因為氣候變遷造成雪融，陸續讓多達200具的山難死者遺體暴露出來，但如何將祂們成功運下山成為一個大難題，也讓尼泊爾軍方相當頭痛。

據報百年來逾300人命喪 200多具遺體沒運下山 尼泊爾軍方的少校卡爾基(Major Aditya Karki)表示：「因為全球暖化的影響，隨著積雪減少，遺體和垃圾變得越來越明顯。」據了解，軍方今年己從聖母峰、努子峰(Nuptse)、洛子峰(Lhotse)移除11噸垃圾、4具遺體跟1具白骨。而據外媒報導，從1920年代至今，共有超過300人命喪聖母峰，200多具遺體沒能運下山，但卡爾基仍表示，將遺體移除的舉動仍是必要，因為「我們必須盡可能把他們帶回來。如果我們繼續丟下他們，我們的山將會變成墳墓」。