英國大選2024｜4男闖辛偉誠住宅被捕　花園扮便溺稱對保守黨送「臨別禮物」(有片)

英國大選將於7月4日舉行。一個組織的4名男子周二(25日) 闖入辛偉誠(Rishi Sunak)位於北約克郡官邸在花園湖中便溺，以示對保守黨施政的不滿，被警方當場拘捕。

4人所屬的組織「Youth Demand」在社交網站發布他們進入住宅的影片，並形容今次行動是送給辛偉誠及保守黨的「臨別禮物」。他們要求對以色列實施武器禁運，並停止發放新的石油和天然氣許可證。影片顯示，其中21歲男子Oliver Clegg穿著雨靴和黃色外套走過花園大門，之後脫下外套露出背面不雅字眼，然後走入花園的湖裡，除褲並利用道具假裝便溺。