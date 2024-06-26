英國大選2024｜4男闖辛偉誠住宅被捕　花園扮便溺稱對保守黨送「臨別禮物」(有片)

英國大選將於7月4日舉行。一個組織的4名男子周二(25日) 闖入辛偉誠(Rishi Sunak)位於北約克郡官邸在花園湖中便溺，以示對保守黨施政的不滿，被警方當場拘捕。
4人所屬的組織「Youth Demand」在社交網站發布他們進入住宅的影片，並形容今次行動是送給辛偉誠及保守黨的「臨別禮物」。他們要求對以色列實施武器禁運，並停止發放新的石油和天然氣許可證。影片顯示，其中21歲男子Oliver Clegg穿著雨靴和黃色外套走過花園大門，之後脫下外套露出背面不雅字眼，然後走入花園的湖裡，除褲並利用道具假裝便溺。
事發時辛偉誠不在官邸
「Youth Demand」亦發布了Oliver Clegg被捕的影片，組織表示，被拘留的4人中包括1名新聞攝影師。。警方表示，4名被捕人年齡20至52歲，強調在他們闖入住宅後已經即時作出拘捕。首相府發言人表示，辛偉誠感謝警方協助保障他和家人的安全。報道指，事發時，辛偉誠正在倫敦騎兵衛隊閱兵場接待到訪的日本日皇德仁及皇后雅子，不在官邸。
Twitter is the home of ‘free speech’ according to @elonmusk but they’ve still inhibited the reach of this. So here’s a ‘safe for work’ version. You’re welcome! 💩 pic.twitter.com/4Jn0MEwwBg— Youth Demand (@youth_demand) June 25, 2024