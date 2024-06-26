英小偷乞食聲東擊西秒偷手機　事主10分鐘後才發現(有片)

英國一名女子在倫敦著名觀光市集柯芬園(Covent Garden Market)的露天茶座，與家人吃飯聊天，期間發現手機失蹤，翻查CCTV始發現一名戴著口罩、曾經上前討吃的女子，以聲東擊西手法將她的手機帶走，其手機於一日後已被運出倫敦，口罩女則至今仍逍遙法外。

綜合報道，21歲的女子Isolde Stephens從阿姆斯特丹來到倫敦與表姊妹一起用餐，在發現手機被偷走後，立刻請餐廳職員翻查CCTV，始知道一名口罩女上前到Isolde的座位旁，左手還拿著乞食的標語牌，右手指著餐點，接著對自己的咀巴示意想吃，但其實口罩女在用右手指向餐點的時候，左手已用標語牌覆蓋手機，同時用其他手指夾住手機偷偷帶走。口罩女從桌前離開後，也向其他桌的客人簡單做出同樣的動作，隨即離開。Isolde大約過了10分鐘才發現手機失蹤。