熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 簡約公屋 THE SOUTHSIDE NOVO LAND 機票優惠 多啦A夢 的士 日圓匯率走勢 食人菌 劉俊謙 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-06-26 15:23:00

英小偷乞食聲東擊西秒偷手機　事主10分鐘後才發現(有片)

分享：
英小偷乞食聲東擊西秒偷手機，事主10分鐘後才發現。(YouTube)

英小偷乞食聲東擊西秒偷手機，事主10分鐘後才發現。(YouTube)

英國一名女子在倫敦著名觀光市集柯芬園(Covent Garden Market)的露天茶座，與家人吃飯聊天，期間發現手機失蹤，翻查CCTV始發現一名戴著口罩、曾經上前討吃的女子，以聲東擊西手法將她的手機帶走，其手機於一日後已被運出倫敦，口罩女則至今仍逍遙法外。

綜合報道，21歲的女子Isolde Stephens從阿姆斯特丹來到倫敦與表姊妹一起用餐，在發現手機被偷走後，立刻請餐廳職員翻查CCTV，始知道一名口罩女上前到Isolde的座位旁，左手還拿著乞食的標語牌，右手指著餐點，接著對自己的咀巴示意想吃，但其實口罩女在用右手指向餐點的時候，左手已用標語牌覆蓋手機，同時用其他手指夾住手機偷偷帶走。口罩女從桌前離開後，也向其他桌的客人簡單做出同樣的動作，隨即離開。Isolde大約過了10分鐘才發現手機失蹤。

Ad Block
一名口罩女上前到Isolde的座位旁，左手還拿著乞食的標語牌，右手指著餐點。(YouTube) 其實口罩女在用右手指向餐點的時候，左手已用標語牌覆蓋手機，同時用其他手指夾住手機偷偷帶走。(YouTube) 其實口罩女在用右手指向餐點的時候，左手已用標語牌覆蓋手機，同時用其他手指夾住手機偷偷帶走。(YouTube)

倫敦去年有逾5.2萬部手機被盜

Isolde事後已立即報警，試圖循線找人。Isolde亦用iPhone的「尋找我的iPhone」功能，查看到手機位置，當日大概在倫敦東部郊區巴金一帶，但第二天，手機已經離開了倫敦；警方雖然記下相關特徵和線索，但Isolde亦不抱太大期望能找回手機。報道提到，倫敦手機偷竊案相當頻繁，光是去年，整個倫敦有超過5.2萬部手機被偷走。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受