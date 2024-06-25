熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 簡約公屋 THE SOUTHSIDE 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-06-25 12:20:53

西雅圖跑手滑倒重創退役 行人道積水失修 政府業主判賠逾億

分享：
奧爾德在一處行人道晨跑時摔倒，導致股四頭肌嚴重撕裂，需接受5次手術治療，至今仍難以如常行走。案情指該處長年積水、佈滿水藻。(網上圖片)

奧爾德在一處行人道晨跑時摔倒，導致股四頭肌嚴重撕裂，需接受5次手術治療，至今仍難以如常行走。案情指該處長年積水、佈滿水藻。(網上圖片)

美國一名超級馬拉松運動員在西雅圖一處長年積水、佈滿水藻的行人道滑倒，傷勢嚴重到未來無法繼續跑步，連正常走路都有困難，陪審團裁定西雅圖市政府和出事附近私人物業的業主需向其賠償1,310萬美元（約1.02億港元）。

奧爾德在一處行人道晨跑時摔倒，導致股四頭肌嚴重撕裂，需接受5次手術治療，至今仍難以如常行走。(網上圖片) 奧爾德在一處行人道晨跑時摔倒，導致股四頭肌嚴重撕裂，需接受5次手術治療，至今仍難以如常行走。(網上圖片) 奧爾德在一處行人道晨跑時摔倒，導致股四頭肌嚴重撕裂，需接受5次手術治療，至今仍難以如常行走。(網上圖片) 奧爾德在一處行人道晨跑時摔倒，導致股四頭肌嚴重撕裂，需接受5次手術治療，至今仍難以如常行走。(網上圖片) 案情指該處長年積水、佈滿水藻。(網上圖片) 案情指該處長年積水、佈滿水藻。(網上圖片)

長年積水佈滿水藻

事主為曾參加過多場超級馬拉松賽事的53歲運動員及健身教練奧爾德（Lesley Mettler Auld），她於2021年7月8日在西雅圖Queen Anne社區一處行人道晨跑時摔倒，導致股四頭肌嚴重撕裂，需接受5次手術治療，至今仍難以如常行走，「在家想爬樓梯時必須用雙手、膝蓋撐地才能上去」，更無法繼續跑步及參加馬拉松比賽，「我正在接受自己的跑步生涯就此結束，未來生活也將受到極大影響的事實」。案情指該處長年積水、佈滿水藻，當地居民也在法庭上作證，指稱他們曾經在同樣地方滑倒，惟市政府和業主卻一直沒有採取行動。

Ad Block

至今難如常行走影響生活

Mettler Auld於2022年入稟控告西雅圖市政府和涉事私人物業的業主提起訴訟。高等法院經過兩周的審理，陪審團一致裁定兩名被告須對Mettler Auld的損失承擔責任，合共賠償1,310萬美元。法院指，考慮到其龐大醫療開支，以及事故對其職業生涯和生活的嚴重影響，陪審團決定判給高額賠償金。
 

安全運動原則不傷膝。（am730製圖） 安全運動原則不傷膝。（am730製圖） 安全運動原則不傷膝。（am730製圖） 安全運動原則不傷膝。（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受