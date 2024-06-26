首個歐洲環球影城落戶英國 擬一年開足365日

歐洲首個環球影城早前宣布落戶英國貝德福德(Bedford)，將成為歐洲最大主題公園。英媒周三稱，營運商計劃樂園建成後，全年無休開足365日；首期發展項目附設一間有500個房間的酒店和餐廳區，即使無門票也可光顧。
分析：帶來近500億英鎊經濟效益
負責項目的美國環球景點與體驗(Universal Destinations and Experiences)分析指，環球影城為英國所帶來的經濟效益將近500億英鎊(約4,945億港元)。報告稱，樂園興建期間和首20年營運，預料淨經濟得益將為351億英國(約3,471億港元)；項目在興建期間將帶來2萬個就業職位，高峰期將有5,000個工地職位。投入營運後預期創造8,000個新職位。
環球影城｜英國主題樂園競爭激烈
該公司稱，英國環球影城打算全年無休，是根據上月的公眾咨詢決定。他們面對面訪問了近1,500人，共收到6,000份咨詢回應，了解樂園365日開放是否可行。環球影城在貝德福德附近購下近200公頃土地，面臨不少競爭對手。歐洲最多入場人數的頭20個主題樂園，英國佔了4個，分別是溫莎樂高園(Legoland Windsor)、Alton Towers、Chessington World of Adventures和Thorpe Park，4個樂園每年入場的合共人數為環球影城所定目標一半。另外，新的英國環球影城鄰近建有華納兄弟的哈利波特影城。環球景點與體驗目前在全球有5個主題公園，先後分別開於美國、日本、中國和新加坡。