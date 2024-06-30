駐日美軍誘姦15歲沖繩少女　外務省涉隱瞞事態惹眾怒

27日，沖繩縣副知事池田竹就美軍士兵誘拐並強暴日本未成年少女案件，向駐紮在沖繩嘉手納基地的美國空軍指揮官遞交抗議文件。（圖／翻攝自NNN）

據多家日媒報道，當地時間27日，日本沖繩縣政府官員和市民團體，就去年美軍士兵誘拐並強暴日本未成年少女案件，向駐日美軍發起抗議和譴責。

據此前日媒報道，一名隸屬於駐日美軍嘉手納基地（Kadena Air Base）的25歲士兵涉嫌於去年12月24日非值勤時間，在公園引誘一名未滿16歲的日本少女上車聊天，隨後將其誘拐至家中並強暴，少女當天報警。

「沒有必要向各方報告此事」

另據當地檢方和警方消息，該案件發生後，沖繩縣警方在獲得美方配合後，才得以進入該名美軍士兵家中搜查。今年3月27日，那霸地方檢察廳正式對美軍士兵提出起訴。

而日本外務省雖然在3月27日就得知起訴情況，但一直沒有主動通知沖繩縣方面，直到本月25日沖繩縣政府主動詢問時才正式告知，引發當地民眾不滿。沖繩縣方面25日表示，此事件令美軍基地周邊民眾深感不安。

26日下午，日本外務省發言人小林麻紀在記者會上回應此案時稱：「特別是像本案這樣涉及受害者隱私的案件，需要謹慎處理。」她表示：「我們認為沒有必要向各方報告此事。」27日上午，日本共產黨委員長田村智子在社交媒體發文，要求日本和美國政府回應沖繩民眾的憤怒。