駐日美軍誘姦15歲沖繩少女　外務省涉隱瞞事態惹眾怒

據多家日媒報道，當地時間27日，日本沖繩縣政府官員和市民團體，就去年美軍士兵誘拐並強暴日本未成年少女案件，向駐日美軍發起抗議和譴責。
據此前日媒報道，一名隸屬於駐日美軍嘉手納基地（Kadena Air Base）的25歲士兵涉嫌於去年12月24日非值勤時間，在公園引誘一名未滿16歲的日本少女上車聊天，隨後將其誘拐至家中並強暴，少女當天報警。
「沒有必要向各方報告此事」
另據當地檢方和警方消息，該案件發生後，沖繩縣警方在獲得美方配合後，才得以進入該名美軍士兵家中搜查。今年3月27日，那霸地方檢察廳正式對美軍士兵提出起訴。
而日本外務省雖然在3月27日就得知起訴情況，但一直沒有主動通知沖繩縣方面，直到本月25日沖繩縣政府主動詢問時才正式告知，引發當地民眾不滿。沖繩縣方面25日表示，此事件令美軍基地周邊民眾深感不安。
26日下午，日本外務省發言人小林麻紀在記者會上回應此案時稱：「特別是像本案這樣涉及受害者隱私的案件，需要謹慎處理。」她表示：「我們認為沒有必要向各方報告此事。」27日上午，日本共產黨委員長田村智子在社交媒體發文，要求日本和美國政府回應沖繩民眾的憤怒。
不乏殺人、強姦、搶劫嚴重案件
同天，沖繩縣副知事池田竹就美軍士兵誘拐並強暴日本未成年少女案件，向駐紮在沖繩嘉手納基地的美國空軍指揮官遞交抗議文件，要求駐日美軍加強管理，盡快採取有效對策防止類似事件再次發生，向受害者道歉並提供適當賠償。
沖繩市民團體亦在27日召開記者會，譴責駐日美軍犯罪事件，並表示將就此事向日美兩國政府遞交要求向受害者謝罪的書面文件。
長期以來，駐日美軍犯罪問題頻傳。據沖繩縣統計，從1972年到2023年，駐日美軍及軍屬在沖繩共犯刑事案件約6,200宗，其中不乏殺人、強姦、搶劫嚴重案件。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
沖縄・少女暴行事件。在日米軍に断固抗議する。— 田村智子 (@tamutomojcp) June 27, 2024
「(日米両政府が)県民の人権を踏みにじる事件を抑止できない限り、全ての米軍は沖縄から去らなければならない」(琉球新報・26日社説)
沖縄の怒りの声に、日米政府はどう応えるのか。
沖縄県に知らせなかった日本政府。その理由を明確に示してほしい。 pic.twitter.com/NT7oFSnsyF
沖縄・少女暴行事件。在日米軍に断固抗議する。— 田村智子 (@tamutomojcp) June 27, 2024
「(日米両政府が)県民の人権を踏みにじる事件を抑止できない限り、全ての米軍は沖縄から去らなければならない」(琉球新報・26日社説)
沖縄の怒りの声に、日米政府はどう応えるのか。
沖縄県に知らせなかった日本政府。その理由を明確に示してほしい。 pic.twitter.com/NT7oFSnsyF