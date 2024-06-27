「您的外送員正在戰鬥中」真人上演　外賣員送餐遇劫抽出開山刀擊退賊人(有片)

網路迷因「您的外賣員正在戰鬥中」真實上演。南美國家烏拉圭一名外賣員近日夜間送餐途中，突然遇到2名賊人企圖打劫，詎料外賣員果斷從外賣箱裡掏出一把開山刀，當場擊退賊人，影片曝光後立刻在網上瘋傳。
綜合報道，事發於22日晚上近10時，街道的CCTV影片顯示，一名男外賣員正將餐點送至郊區的一間民宅，不遠處可見2名男子鬼鬼祟祟向他靠近，近以左右包抄的方式企圖圍堵外賣員，早已察覺二人的外賣員已高度戒備，將手伸進外賣箱，作勢拿出餐點，詎料下一秒竟然抽出一把開山刀，就追著賊人追劈，賊人發現「惹錯人」立即拔足便逃，外賣員見一個賊人走得快，即轉移目標至另一賊人，經一番追逐，當場將對方斬至倒地。
網民：他需要加薪 食品安全100分
影片曝光後，立即引起網民熱議，紛紛驚呼「這位送餐哥哥很勇猛」、「食品外送員變身屠夫」、「我懷疑那個外送員白天是個肉販！」、「我會給這位外送員很高的評價，他不僅送餐還額外花時間『處理垃圾』」、「他需要加薪，食品安全100分。」另外，也有人指出，外送工作沒有想像中的安全，的確要保持警惕、保護自己及注意安全。
Food Delivery Man in Uruguay Defends Himself with Machete, Killing Attacker— 𝙀𝙉𝘿𝙇𝙀𝙎𝙎..... (@TheInsightMaven) June 25, 2024
In Uruguay, two men attempted to rob a food deliveryman, but the situation took a dramatic turn when the deliveryman pulled a machete out of his bag. He used the weapon to fend off the attackers,… pic.twitter.com/14vDia6kQS