9歲童稱「有陌生人偷睇我瞓覺」父母唔信邪 最終在通風口發現無名屍 真相係點？｜熱話Fact Check

近日有英國及台灣等地傳媒報道，外國一名9歲男童向父母稱「有陌生人偷睇我瞓覺」，指男童父母起初不信，最終卻在通風口發現一具無名屍！報道內容詳細，但真相究竟如何？ 這段駭人聽聞的新聞由網紅MrBallen(全名為Jonathan Bartlett Allen)在TikTok講述。英媒於本月21日以《Boy, 9, sneaks downstairs for midnight snack – then makes mortifying discovery》為題報道，MrBallen表示，該名9歲男童在某天半夜肚餓，想去廚房找跟爸媽外出用膳後帶回的食物來吃。他靜靜地由睡房步下樓梯，小心翼翼不發出任何聲音，以免吵醒爸媽，知道他百厭偷食。

家中藏屍｜男童半夜發現廚房有「陌生瘦削男」 但男童卻聽到廚房傳出一下類似刀叉趺在枱面上的聲音，他好奇不已，以為是爸媽——未料看到一名陌生人站在透著燈光的雪櫃前，「男童伸長頸望入廚房，站在廚房內的是一名他從未見過、身型瘦削男子，他正在喝在雪櫃拿出來的牛奶」。 男童大吃一驚，但忍住尖叫，爬上樓梯通知父母，但爸爸之後衝去廚房，那裡卻沒有人，「亦無有人來過的痕跡」。爸媽在屋內四處看，也不見任何可疑之處，於是認定兒子無中生有。

據報男童在之後幾日，多次在晚上發現屋內物品被人移動過，「他開始非常仔細地關注家裡的一切。早上會比其他人早下樓，看看廚房是否有人進去的跡象」。

家中藏屍｜男童︰通風口裡有雙眼盯著我 報道指，男童一次留意到餐巾架被移到櫃台的另一端；又曾見洗碗盤裡內有一隻前一晚沒有人用過的杯，「他認定有人悄悄進入了他家」。儘管如此，父母仍然不相信他的話。3個月後，男童有天躺在睡房，望著天花板的通風口時，驚見裡面竟然有雙眼盯著他！被嚇得魂飛魄散的他，立即飛奔到父母房間求救。

家中藏屍｜通風口傳惡臭 跌出蛆蟲 據報，父母衝進他睡房打開通風口，卻全無發現，遂指責兒子「想像力太豐富」。據MrBallen稱，「但過了一個星期，他們的房子開始散傳出惡臭。大部分臭味來自男孩睡房的通風口。更糟糕的是，通風口裡面掉出蛆蟲。」男女戶主立即找來冷氣師傅查看，起初以為有死老鼠之類骸，沒料卻發現「有個男人死了」。 家中藏屍｜據報陌生男「住在天花板上好幾個月」 報道指，該名男子相信已住在天花板內好幾個月，裡面發現了他從通風口望向男童而繪成的畫，但他未知因何倒斃。整件事令人不寒而慄，MrBallen以此告誡家長，不要漠視子女的童言童語。有網民則心痛男童的遭遇，指他承受了極大的精神創傷，也有網民慶幸自己家中沒有可藏人的「秘道」。

家中藏屍｜Fact Check結果︰2019年恐怖作家的故事 雖然事件看來有頭有尾、相當完整，又是由網紅親口說出，並且獲得英國及台灣傳媒報道，但事發地點及時間等其實統統欠奉。真相是，上述「新聞」的出處，其實是2019年恐怖小說作家Grady Hendrix為萬聖節而「憶述」的一則「童年故事」，真實程度相信也呼之欲出了。諷刺的是，今次報道這單新聞的英國傳媒，於2019年10月31日曾以《Boy, 9, convinced man was living in his walls - then saw pair of eyes in vent》為題，報道Grady Hendrix寫了這則故事，如今故事被再度「翻炒」，而成為「新」聞。

恐怖故事作家Grady Hendrix早於2019年趁萬聖節發布這「童年故事」。(互聯網)

恐怖故事作家Grady Hendrix早於2019年趁萬聖節發布這「童年故事」。(互聯網)