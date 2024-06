9歲童稱「有陌生人偷睇我瞓覺」父母唔信邪 最終在通風口發現無名屍 真相係點？｜熱話Fact Check

家中藏屍|Fact Check結果︰2019年恐怖作家的故事

雖然事件看來有頭有尾、相當完整,又是由網紅親口說出,並且獲得英國及台灣傳媒報道,但事發地點及時間等其實統統欠奉。真相是,上述「新聞」的出處,其實是2019年恐怖小說作家Grady Hendrix為萬聖節而「憶述」的一則「童年故事」,真實程度相信也呼之欲出了。諷刺的是,今次報道這單新聞的英國傳媒,於2019年10月31日曾以《Boy, 9, convinced man was living in his walls - then saw pair of eyes in vent》為題,報道Grady Hendrix寫了這則故事,如今故事被再度「翻炒」,而成為「新」聞。