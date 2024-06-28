Cybertruck車主等5年剛收車4小時　煞車突鎖死猛撼鄰居(有片)

美國一名Tesla Cybertruck車主花了10.9萬美元(大約85萬港元)買車苦等5年，於拿到了他夢寐以求的新車，詎料才收車4小時，他的Cybertruck卻疑似因煞車鎖死而失控衝入鄰居花園。雖然司機毫髮無損，但他的Cybertruck卻損毀嚴重，預料維修費將高達3萬美元(大約23.5萬港元)不特止，零件還要等上1年時間。

透過CCTV畫面顯示，該車主駕駛著Cybertruck緩慢起步，當駛至下坡時突然加速衝前，接著便聽到嘗試轉彎的尖銳聲響。車主指，最終撞入鄰居家，造成對方家居損毀。他的Cybertruck卻受到了重大損壞，包含擋風玻璃破裂，引擎蓋擠壓變形，保險桿被撞壞等。車主表示，車子衝了大約800英呎(約244米)，並在地上留下了一條長達50英呎(約15.2米)的煞車痕，他認為，當時Cybertruck的後煞車鎖死是事故的主因。