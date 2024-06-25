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國際
2024-06-25 13:38:00

Taylor Swift送烤肉店老闆演唱會VIP門票　竟被請食檸檬

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Taylor Swift送烤肉店老闆演唱會VIP門票，竟然被請食檸檬。(X)

Taylor Swift送烤肉店老闆演唱會VIP門票，竟然被請食檸檬。(X)

樂壇天后Taylor Swift世界巡迴演唱會The Eras Tour上星期在倫敦溫布萊球場(Wembley Stadium)舉行，英媒透露，她原先邀請自己在當地最愛的烤肉店老闆參加演唱會，還提供免費VIP門票，但對方以工作太忙為由婉拒，引起熱議。

綜合報道，Taylor Swift非常喜歡位於北倫敦的烤肉店Kentish Delight，當初是由她的前男友Joe Alwyn介紹。Taylor Swift上周起一連舉辦3場巡演，也決定邀請這間烤肉店老闆Ahmed Khan觀賞其中一場，詎料遭Ahmed Khan婉拒，原因是因為餐廳人手不足，實在沒辦法撥空參與。但他接受訪問時大讚Taylor相當親民：「她並沒有給人大明星的感覺，反而非常平易近人，並以尊重的態度與每個人交談。」

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Taylor Swift世界巡迴演唱會The Eras Tour上周在倫敦舉行。(AP) Taylor Swift非常喜歡位於北倫敦的烤肉店Kentish Delight。(X) 老闆大讚Taylor相當親民：「她並沒有給人大明星的感覺，反而非常平易近人，並以尊重的態度與每個人交談。」(X)

烤肉店曾出現於Taylor歌曲《End Game

報道指，Kentish Delight曾出現在Taylor 2017年歌曲《End Game》的音樂錄影中。上星期，Taylor來到英國時也特地造訪，更為巡演團隊購買100份烤肉捲餅和200份炸雞塊，價值1,000英鎊(9,900港元)消息人士還透露，「訂單由她團隊的職員在當晚取走。這是一筆大訂單，但這家烤肉店應付得來。」據悉，Taylor喜歡在烤肉捲餅裡加入大蒜醬和大量沙律。

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