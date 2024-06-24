上水近1500呎洋房 簡約穿透感裝潢 清新無壓迫｜有樓睇

上水古洞一帶有不少私隱度高的住宅，其中嘉華發展旗下的嘉麗山莊，由44座洋房組成，屬典型低密度住宅盤，居住環境清幽寧靜，同時保安嚴密，而屋苑對出有綠色小巴前往港鐵上水站，車程約9分鐘，日常出入算方便。屋苑目前有一伙兩房雙套戶單號屋放盤，亦同步放租，賣點之一是裝修簡約精緻，樓梯採無扶手式設計，配以樓層之間的透明玻璃欄杆，穿透感十足，讓空間無形地放大，設計清新又無壓迫感！

天台平台面積共逾千呎 嘉麗山莊位於1995年尾入伙，共由44座洋房組成，上述放賣兼放租單位為單號B屋C室，實用面積1,473方呎，採兩房連雙套戶間隔，另設衣帽間及儲物室，而天台及平台面積分別為829及231方呎。單位現叫價1,350萬元放盤，平均實用呎價9,165元，月租叫價則為3萬元，每呎租金約20元。

山林中「沐浴」 單位全屋以白色為主調，配以深啡色木質地板，樓梯為無扶手設計，樓層之間則採用透門玻璃欄杆，帶來通透明亮的視覺效果，與深色的木紋地板及台階形成強烈的視覺對比，設計上更富簡約質感，同時亦提升了全屋的採光度和觀賞通透度，令舒適感大為提升。此外，單位為兩房雙套房設計，空間寬敞之餘，其中一間睡房的浴室更面向山巒，猶如在山林中沐浴，感覺舒爽療癒！值得一提是，單位設有一個衣帽間，內設完善的抽濕系統，特別適合愛時裝又多靚衫人士。