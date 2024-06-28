大批內地專才來港租樓，帶動租務市場表現暢旺，各區租金火箭式上升，更有入伙盤「一年死約」過後，業主即大幅加租逾兩成，令承租能力較低的租客被換走，租務市場已出現汰弱留強的情況。據中原地產網上放盤資料，現時全港住宅租盤數量不足1.1萬個，按年跌逾兩成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着大批人才到港及內地生搵屋住，令租盤數量不斷減少，據中原地產統計，該公司網上租盤放盤量，自去年底開始一度連跌6個月，4月份更跌穿1萬個水平，低見9,910個，屬今年新低。雖然5、6月放盤量分別回升至10,228及10,747個，但與去年同期近1.4萬個比較，仍按年跌逾兩成。他指出，中原經網上平台及手機應用程式接獲的租盤查詢量，由第一季1.14萬宗，急升至第二季逾1.7萬宗，增加約五成。

政府表示，過去18個月透過不同人才計劃，政府接獲逾30萬份申請，當中60%已經批核，有近13萬名人才已來港。由於大部分初來港的人才均以租樓為主，帶動本港租務需求，推升租金。