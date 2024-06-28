主打兩房｜柏蔚森 I 面積234呎起 標準戶細絕啟德

啟德跑道區再迎全新盤登場！由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森I」昨公布售樓說明書，提供291伙，實用面積234方呎起，當中主打兩房佔七成。值得留意的是，該盤一房、兩房及三房標準戶面積均細絕區內，發展商形容屬最具競爭力的間隔，預計最快下月初公布首張價單。

柏蔚森分3期發展，全數已獲批預售樓花同意書，合共提供1,305伙。當中第1期「柏蔚森I」由第5及6座住宅大樓組成，涉及291伙，戶型涵蓋一房至三房，當中兩房標準單位實用面積374至469方呎，設205伙最多，佔全盤七成；一房面積272至288方呎，佔28伙；三房面積512至560方呎，涉46伙。另設12伙特色戶，面積234至560方呎。

參考啟德跑道臨海豪宅海景價

發展商指，標準單位各戶型均細絕啟德區，屬最具競爭力的間隔。項目提供31個住宅停車位，預計關鍵日期為明年8月底，樓花期長約14個月。新世界發展營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，「柏蔚森I」坐落啟德的臨海前段優越位置，為現時跑道住宅區最前席，三面環海，大部分單位享海景，定價會參考啟德跑道臨海豪宅海景價。

遠東發展地產總裁方文昌指，樓市撤辣後交投顯著增加，啟德區更成焦點區域，迄今錄約835宗成交，涉及金額165億元。遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，項目售樓處設於九龍灣金利豐國際中心，短期內開放示範單位，預計下月推售。

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