區內客320萬買沙田花園城企裝兩房贈女兒 上手業主7年損手兩成｜有圖

據了解，原業主開價370萬元放售單位，經議價後以320萬元沽出，減價50萬元或約13.5%，呎價約10,631元。姚枝榮透露，新買家為區內業主，見價格相宜，決定購入單位予女兒自住。從單位相片可見，內櫳有企理裝修，整體保養不俗。

二手樓價跌勢持續，個別買家趁機物色優質單位入市。中原地產新界東御龍山分行高級分行經理姚枝榮稱，沙田花園城錄得本月首宗成交，單位為1期雅芳苑(2座)低層G室，實用面積約301方呎，採兩房間隔。

原業主於2017年以392萬元買入單位，持貨約7年，是次沽貨帳面虧損72萬元，單位期內貶值約18.4%。姚枝榮表示，沙田及大圍本月暫錄得78宗成交，按月減少約25%。

屋苑同類戶月初勁蝕 34% 易手

翻查資料，屋苑同類兩房單位於月初亦錄得大額蝕讓個案，單位為1期雅麗苑(3座)低層C室，實用面積及間隔相若，以330萬元沽出，以上手業主於2019年買入價498萬元計算，現沽貨帳面損失168萬元或約33.7%。

資料顯示，花園城位於沙田沙角街8-12號，1984年8月入伙，共有3期涉及8座住宅大樓，提供1,236伙，單位實用面積由268至353方呎。花園城交通便利，鄰近港鐵沙田圍站。

即睇沙田花園城放盤 (House730)