啟動下半年攻勢！七一新盤花樣推優惠 最高總值達24萬｜新盤促銷

七一新盤紛紛夥拍代理送上回歸置業大禮！據本報統計，市場至少約有5盤推出家電禮券、旅遊禮券、酒店消費禮券等各式優惠吸客，當中由中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」夥兩大代理送上最高總值24萬元優惠。
由今年6月24日起至7月7日，經中原地產購入「維港1號」的首4名一手單位買家，均可獲贈價值約3萬元的「高端音響設備禮券」，優惠總值約12萬元。另外，由今年6月26日至7月7日，凡經利嘉閣地產購入「維港1號」一手住宅單位的首4名買家，即可獲贈價值3萬元的「豪華酒店消費禮券」，總值約12萬元。
「維港1號」由2幢高座及1幢低座迎海大宅組成，合共提供1,059伙。標準單位戶型由一房至四房。項目設有住客專屬會所，提供30多項動靜皆宜設施。
睿峰指定單位買家獲中原贈酒店餐飲券
由鼎珮集團持有的長沙灣「睿峰」亦為指定單位買家送上七一置業大禮，由今年6月26日起至7月31日，經中原地產購入「睿峰」首3名兩房梗廚單位的一手買家，可獲贈價值3.88萬元的豪華購物禮券，讓買家於佳節中與家人選購心水物品。另由6月24日起至7月15日期間，凡經利嘉閣地產購入「睿峰」一手單位的買家，可獲贈1.8萬元酒店餐飲禮券，名額3個，優惠總值約5.4萬元。
「睿峰」位於長沙灣東京街29號，提供414伙，標準單位實用面積由224至639方呎，間隔由開放式至三房，另設有平台特色戶，實用面積由203至758方呎，平台面積由62至375方呎不等。
中原送SEASONS系列買家總值8萬旅遊券
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」及第12B期「PARK SEASONS」，自推售以來備受市場追捧，為慶祝香港回歸27周年，中原地產特別為兩大項目買家呈獻全新置業優惠。由6月27日起至7月15日，經中原地產購入SEASONS PLACE或PARK SEASONS的首8名買家，可獲贈價值1萬元的旅遊禮券，總值約8萬元。
「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。
「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。
即睇日出康城SEASONS PLACE最新資訊 (House730)
MONACO MARINE買家獲中原贈遊輪旅遊券
會德豐地產旗下啟德現樓項目「MONACO MARINE」推出以來備受買家追捧，為慶祝香港回歸27周年，中原地產決定為項目買家推出全新置業禮遇。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日(27日)起至下月31日，經中原地產購入「MONACO MARINE」首5名指定單位的一手買家，可獲贈1.36萬元的郵輪假期旅遊禮券，總值約6.8萬元，指定單位為1A座及1B座兩房開放式廚房單位。優惠先到先得，送完即止。
利嘉閣送VAU Residence買家總值8.8萬家電券
已屆現樓、由萬科香港發展的何文田單幢物業「VAU Residence」買家獲利嘉閣地產送出7‧1慶回歸置業優惠。由今年6月26日起至7月31日期間，凡經利嘉閣地產購入「VAU Residence」一手單位的買家，可獲贈價值2.2萬元的智能家電禮券，名額4個，優惠總值約8.8萬元。
「VAU Residence」位於何文田自由道11號，屬單幢式物業，提供165伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎209至499方呎。項目主打開放式及一房單位，分別涉58伙及78伙，佔全盤逾八成；兩房及三房分別佔20伙及2伙，另設7伙特色天台單位。