啟動下半年攻勢！七一新盤花樣推優惠 最高總值達24萬｜新盤促銷

由即日(27日)起至7月15日，經中原地產購入SEASONS PLACE或PARK SEASONS的首8名買家，可獲贈價值1萬元的旅遊禮券。

MONACO MARINE 買家獲中原贈遊輪旅遊券 會德豐地產旗下啟德現樓項目「MONACO MARINE」推出以來備受買家追捧，為慶祝香港回歸27周年，中原地產決定為項目買家推出全新置業禮遇。 中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日(27日)起至下月31日，經中原地產購入「MONACO MARINE」首5名指定單位的一手買家，可獲贈1.36萬元的郵輪假期旅遊禮券，總值約6.8萬元，指定單位為1A座及1B座兩房開放式廚房單位。優惠先到先得，送完即止。 即睇啟德MONACO MARINE最新資訊 (House730)