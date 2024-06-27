啟德柏蔚森I涉291伙 兩房佔七成 面積234呎起｜新盤樓書

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」今日(27日)正式上載售樓說明書，提供291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。

據樓書顯示，項目由兩座住宅大樓組成，分別為第5座及第6座，第5座標準樓層每層設9伙及3部升降機，第6座標準樓層每層設15伙及2部升降機。

戶型分布方面，項目主打兩房佔七成，涉及205伙，標準兩房佔182伙，實用面積由374至400方呎，另設23伙兩房連書房單位，實用面積469方呎，兩房分布於第5座及第6座，部分外望九龍灣遊艇海景或維多利亞港海景；一房僅提供28伙，實用面積由272至288方呎，均位於第6座，外望會所泳池景；三房涉及46伙，實用面積由512至560方呎，均位於第5座，外望九龍灣遊艇海景。