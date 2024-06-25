單幢新盤攻勢再現！發展商奇招谷客 相隔26年再現「買樓送樓」優惠

一手市場近期出現新一波小型發展商推盤攻勢，多個單幢新盤應市，低價出擊已成為常態，亦有向買家提供提清成交現金回贈、傢俬優惠等。然而，為搶佔市場焦點及客源，港島區有新盤首批入場價開出380萬元，呎價亦低於2萬元，比高峰期同區新盤價錢低出逾三成，更推出抽獎送多1伙優惠，對上一次出現「買樓送樓」已追溯到26年前，可見發展商為求去貨套現，不惜奇招推盤，銷售策略十分進取。
由大鴻輝興業發展的西營盤「尚逸」上周四(20日)推出首張價單共50伙，扣除即供最高9%折扣及傢俬優惠後，折實售價380.9萬元起，折實平均呎價19,619元，屬同區新盤近8年新低。發展商今日(25日)宣布加推2號價單，涉及31伙，包括8伙兩房及23伙一房，實用面積介乎268至389方呎，折實售價由535.9萬元至899.8萬元，折實平均呎價20,689元。入場單位為12樓G室，實用面積275方呎，一房間隔，扣除即供最高9%折扣及傢俬優惠後，折實樓價約535.9萬元，呎價約19,487元。
大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，自公布首張價單及開放示範單位予公眾參觀後，市場反應熱烈，當中一房及兩房單位需求殷切，為回應市場需求加推2號價單。彭偉雄稱，新價單根據單位的戶型、樓層及座向等因素而調整價格，希望能繼續吸引一眾投資者及用家入場；至於合共推出的81伙的銷售安排，他指要視乎市場走勢再作決定，會盡快對外公布。
西營盤一帶新盤向來矜貴，過去開售呎價動輒達到2萬、3萬元水平。如新世界發展(017)旗下「瑧蓺」於2016年以折實平均呎價17,947元首推50伙，其中一個實用面積221方呎開放式單位，定價達1,003.4萬元，折實售價約802.7萬元，呎價高見逾3.6萬元，屬當時全港開放式呎價最貴紀錄。由此可見，尚逸今次開價水平比區內新盤開價低出一大截。
值得留意，本月初區內有另一個新盤開售，首批單位呎價超過2.1萬元，兩個樓盤的開售時間只相差約兩個星期，但在月初買入另一個樓盤的買家，恐怕已經要「坐艇」。該盤最新連錄4伙撻訂個案，單位成交價介乎499.2萬元至596.4萬元，合共成交金額約2,249.3萬元，眾買家「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，意味已放棄交易，料遭殺訂共逾112萬元。
送全盤最細開放式特色單位
發展商為搶市場注意力，尚逸今次以廣告性質推出「買樓送樓」抽獎優惠，拿出全盤最細單位出來用作奬品，為相隔26年後再現新盤市場。據發展商表示，樓盤所有買家都可以參加「尚逸住宅單位大抽獎」，奬品是樓盤一個實用面積177方呎連39方呎平台的開放式單位，價值約400萬元，呎價約2.26萬元，名額1個。
至於具體參加資格及規則，發展商補充指，任何即供付款計劃只要滿足2025年1月17日前付清樓價的要求，就合資格參加抽獎。如果買家是選擇建期付款計劃，則除需要滿足2025年1月17日前付清樓價要求，亦需要放棄提前付清所有樓價之現金回贈，方合資格參加抽獎。抽獎機會以每個住宅物業計算，即買得多，中獎機會愈高。
翻查資料，本港對上一次出現「買樓送樓」已經是26年前。由南豐發展的將軍澳南豐廣場，於1998年時推售時適逢亞洲金融風暴，樓市氣氛低迷，首批150伙平均建築呎價低見3,872元，入場費約177萬元。發展商為促銷樓盤，首創送樓大抽獎，預留第6座22樓6個單位作為「獎品」，頭獎可獲贈2個超過800方呎單位，二獎獲2個超過500方呎單位，三獎亦有1個超過600方呎單位作獎品，成為市場一時佳話。
「尚逸」位於德輔道西328號，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由177至666方呎，當中主打一房單位，佔全盤約54%。項目自設私人會所，連公共花園等戶外空間，總面積接近4,600方呎，當中特設全層寵物遊樂園。全盤不設車位，預計關鍵日期為2025年12月31日。該盤展銷廳及示範單位設於香港英皇道1001號5樓，提供一房及兩房示範單位，開放時間為早上11時至晚上8時。