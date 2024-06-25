尚逸加推31伙 535萬入場 折實均呎20689元｜西營盤新盤

港島單幢盤收票理想，乘勢加推新一批單位應市。大鴻輝興業旗下西營盤「尚逸」今日(25日)加推2號價單，涉及31伙，維持最高9%折扣不變，計及傢俬優惠後，折實樓價由535.9萬元起，折實平均呎價20,689元，與首張價單的折實平均呎價19,619元相比，高出約5.4%。
新加推單位包括8伙兩房及23伙一房，實用面積介乎268至389方呎，價單定價由593.1萬至988.8萬元，呎價介乎21,022元至25,419元。計及最高9%折扣及傢俬優惠後，單位折實樓價由535.9萬至899.8萬元，折實呎價介乎18,997元至23,131元。入場單位為12樓G室，實用面積275方呎，一房間隔，折實樓價約535.9萬元，折實呎價約19,487元。
大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，自公布首張價單及開放示範單位予公眾參觀後，市場反應熱烈，當中一房及兩房單位需求殷切，為回應市場需求加推2號價單。彭偉雄稱，新價單根據單位的戶型、樓層及座向等因素而調整價格，希望能繼續吸引一眾投資者及用家入場；至於合共推出的81伙的銷售安排，他指要視乎市場走勢再作決定，會盡快對外公布。
「尚逸」位於德輔道西328號，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由177至666方呎，當中主打一房單位，佔全盤約54%。