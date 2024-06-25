尚逸加推31伙 535萬入場 折實均呎20689元｜西營盤新盤

港島單幢盤收票理想，乘勢加推新一批單位應市。大鴻輝興業旗下西營盤「尚逸」今日(25日)加推2號價單，涉及31伙，維持最高9%折扣不變，計及傢俬優惠後，折實樓價由535.9萬元起，折實平均呎價20,689元，與首張價單的折實平均呎價19,619元相比，高出約5.4%。

新加推單位包括8伙兩房及23伙一房，實用面積介乎268至389方呎，價單定價由593.1萬至988.8萬元，呎價介乎21,022元至25,419元。計及最高9%折扣及傢俬優惠後，單位折實樓價由535.9萬至899.8萬元，折實呎價介乎18,997元至23,131元。入場單位為12樓G室，實用面積275方呎，一房間隔，折實樓價約535.9萬元，折實呎價約19,487元。