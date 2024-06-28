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地產
2024-06-28 10:53:16

尚逸首推81伙下周一開賣 折實價380萬入場｜西營盤新盤

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尚逸首推81伙下周一開賣 折實價380萬入場｜西營盤新盤

首批推售單位實用面積介乎213至492方呎，折實售價由380.9萬至1,258.68萬元。

港島全新單幢盤搶先7月開售。大鴻輝興業旗下西營盤「尚逸」昨日(27日)深夜上載銷售安排，落實於下周一(7月1日)首輪推售81伙，涵蓋首兩張價單全數單位。

首批推售單位實用面積介乎213至492方呎，計及最高9%折扣及傢俬優惠後，折實售價由380.9萬至1,258.68萬元，折實呎價由17,283元至25,583元。入場單位為6樓E室，實用面積213方呎，開放式間隔，折實售價380.9萬元，折實呎價17,883元

截止昨日超額6.5

大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，截至昨日下午8時，「尚逸」共錄得近600個認購登記，以首輪銷售81伙計，超額認購約6.5倍，項目於周六(29日)晚上8時截止收票。他指，項目一房及兩房獲買家垂青，當中一房吸引不少投資者入票，客源中亦不乏外區客和內地客。

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發展商是次推出「尚逸住宅單位大抽獎」活動吸客，買家須採用建築期付款計劃及未有選擇額外折扣或現金回贈，並符合一定條件即可參加，獎品為該盤5樓C室，屬全盤最細單位，實用面積177方呎，連39方呎平台開放式戶，價值約400萬元，將於2025年2月4日進行抽獎，並於同月11日公布結果。

尚逸」位於德輔道西328號，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由177至666方呎，當中主打一房單位，佔全盤約54%。

即睇西營盤尚逸最新資訊 (House730)

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