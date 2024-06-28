工商舖半年交投見近4年低 利嘉閣：六大因素盼市況回暖

本港工商舖市道疲弱，據利嘉閣(工商舖)綜合土地註冊處資料，2024年上半年預計全港共錄得1,592宗工廈、商廈及店舖物業買賣登記，涉及登記金額達272.7億元，較去年下半年的1,665宗及411.09億元分別跌4%及34%，除連跌2個半年度外，亦為近8個半年度、即近4年新低。

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年指，下半年有六大因素利好工商舖市道，包括息口已見頂並趨向回落，利好整體投資氣氛；新資本投資者入境計劃年中正式實施，可投資在1,000萬元以內非住宅房地產項目，料刺激中小型工商舖成交；業主提供不少減價空間，可陸續吸引買家趁低吸納；內地經濟改善，開放更多自由行城市，利好旅客來港消費及投資；港府積極推動盛事經濟，有望帶動核心消費區表現回暖；多個工廈新盤相繼推出，成市場一大動力。