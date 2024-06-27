市建局啟德道/沙浦道項目 相隔8個月重招意向 估值約21億｜住宅供應

啟德道/沙浦道發展項目地盤面積約57,124方呎，可發展的總樓面面積上限約51.41萬方呎，預計可提供約810個住宅單位。(市建局圖片)

市建局表示，經考慮多項因素，決定將項目於今年第三季才進行招標，並在此期間優化項目篩選合資格發展商的準則。項目於去年10月接獲31份意向書，據悉包括華懋集團、中國海外發展(688)、鷹君集團(041)、資本策略(497)、英皇國際(163)等發展商及財團有份遞交。

去年10月市區重建局曾為九龍城啟德道/沙浦道發展項目招收發展意向書，相隔約8個月，該局今日(27日)公布，將於明日(28日)起再次邀請發展商及財團提交合作發展意向書，將於下月12日中午12時截止。

啟德道/沙浦道發展項目地盤面積約57,124方呎，可發展的總樓面面積上限約51.41萬方呎，預計可提供約810個住宅單位，市建局亦會在項目撥出約8,611方呎的總樓面面積，以提供一所幼兒中心予社區享用。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚向傳媒表示，項目估值約21.6億元，每方呎樓面地價約4,200元，又認為以目前市況，不排除入標價低過當局收購的成本價。