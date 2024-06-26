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地產
2024-06-26 04:29:51
日報

有價有市｜超豪新盤突搶手 兩日吸金6億

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緹外

緹外於過去一個月內連沽5伙，套現逾11億元。(資料圖片)

一手市場交投氣氛近期雖見降溫，惟超級豪宅新盤再現強勁購買力，於周一及周二(24及25日)合共出現5宗大額成交，吸金近6億元；當中3宗涉及過億元。

當中成交金額最大為嘉里建設(683)九龍半山龍駒道3號現樓「緹外」，於周一招標售出第6座2樓A室分層大宅，實用面積3,787方呎，四房四套房另加雙工人房間隔，連1個住宅車位以1.92億元成交，呎價50,700元。發展商指，該盤一個月內連售5伙，套現逾11億元；開售迄今沽17伙，總成交金額約58.5億元。

即睇九龍塘 緹外最新資訊

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21 BORRETT ROAD本月開齋

長江實業集團(1113)港島中半山波老道21號「21 BORRETT ROAD」昨錄本月首宗交投，為5樓6號室，實用面積2,169方呎，四房雙套間隔，連1個車位以1.17億元成交，呎價53,942元，買家成交期達260日。該盤迄今累售44伙，套現逾84億元。

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另一宗億元成交，屬有「跑道王者」之稱、新鴻基地產(016)啟德跑道區新盤「天璽．海」，昨錄得本月第2宗買賣，為1座11樓A室，實用面積2,143方呎，四房間隔，享全海景，成交價逾1.15億元，呎價53,800元。

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即睇啟德 天璽．海 I最新資訊

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由信和置業(083)及中電(002)合作何文田加多利山現樓「ST. GEORGE’S MANSIONS」兩日連沽2伙，涉資1.65億元，包括昨售出2座12樓B室，實用面積1,868方呎，三房雙套大宅間隔，成交價9,500萬元，呎價50,857元。項目本月沽出4伙，迄今累售52伙，套現近55億元；當中5伙為特色戶，亦錄8組大手客。

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BLUE COAST周六推售9伙三房 最平1741萬

南區新盤出擊，長實與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」落實周六公開發售9伙三房單位，實用面積746至813方呎，扣除最高15%折扣，折實價1,741.31萬至1,969.7萬元，折實呎價21,956至26,403元。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目的三房均屬向南戶，設獨特角窗設計。

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