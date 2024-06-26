有價有市｜超豪新盤突搶手 兩日吸金6億

21 BORRETT ROAD本月開齋 長江實業集團(1113)港島中半山波老道21號「21 BORRETT ROAD」昨錄本月首宗交投，為5樓6號室，實用面積2,169方呎，四房雙套間隔，連1個車位以1.17億元成交，呎價53,942元，買家成交期達260日。該盤迄今累售44伙，套現逾84億元。 即睇西半山 21 BORRETT ROAD 第1期最新資訊 另一宗億元成交，屬有「跑道王者」之稱、新鴻基地產(016)啟德跑道區新盤「天璽．海」，昨錄得本月第2宗買賣，為1座11樓A室，實用面積2,143方呎，四房間隔，享全海景，成交價逾1.15億元，呎價53,800元。