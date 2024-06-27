柏蔚森I上樓書 主打兩房 短期內公布首張價單｜啟德新盤

啟德跑道區新盤加快推盤部署，新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德新盤「柏蔚森I」今日(27日)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，提供291伙，由第5座及第6座組成，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目擬短期內開放示範單位及開價，首張價單料涵蓋各類戶型，定價將參考啟德跑道區臨海新盤，最快7月開售。