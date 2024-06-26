業主減持掟貨套現 租客完約減價賣深井海景三房 3年損手百萬｜有圖

二手市場出現業主「減磅」套現個案，個別更不惜大幅蝕讓掟貨。深井碧堤半島有業主趁租客完約，決心減持物業，最終劈價105萬元蝕沽，持貨3年帳面貶值百萬元。 晉誠地產海韻分行高級經理李德鴻表示，深井碧堤半島3座高層D室，實用面積約813方呎，屬三房主套露台加工人套間隔，俯瞰遼闊海景，遠眺機場。 據了解，業主於今年2月以980萬元「平手價」放售單位，現租客預算7月中旬才遷出，至5月底業主決心減持物業，下降叫價至900萬元，吸引一同區分支家庭客戶洽購，在安排睇樓後一拍即合，最終以875萬元成交，減幅105萬元或10.7%，呎價約10,763元。

原業主於2021年以980萬購入單位，持貨約3年，現轉手帳面虧損105萬元，物業期內貶值約10.7%。 即睇深井碧堤半島放盤 (House730) ⇊深井碧堤半島 3 座高層 D 室⇊