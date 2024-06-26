樓價指數升勢斷纜 利嘉閣陳海潮：上半年料挫3% 第3季續看淡｜差估署

就差估署今日公布的最新數據指，今年5月份樓價指數報305.9點，為連漲兩個月後斷纜，兼創近3個月低位，而首5個月累計樓價共跌1.73%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅擴闊至23.16%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價一如預期出現倒跌，料在目前利淡因素較強下，將持續回軟，料最快第4季才有轉機。

上半年樓價恐累挫 3% 陳海潮指出，面對新盤低價開售的壓力，加上息口維持高企，大幅削弱二手樓業主叫價能力，甚至迫於無奈因應一手平售而降價，導致二手樓價在撤辣兩月後出現倒跌的情況。他預期6月份情況相若，樓價料維持約1.3%的跌幅，即次季樓價料跌2%，而上半年樓價恐累挫3%。