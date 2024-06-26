樓價指數連升兩個月後回軟 按月跌1.2% 接近蒸發撤辣後升幅 中原陳永傑：料第3季續下調｜差估署

差估署公布最新樓價指數，5月份報305.9點，按月跌1.2%，連升兩個月後回軟，接近蒸發撤辣後的升幅，按年錄得12.7%跌幅，今年首5個月樓價跌1.7%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月尾全面撤辣後，一手市場興旺，至今已售出逾8,000伙，但撤辣效應漸見減弱，樓市由興奮期步入正常期，中原城市領先指數CCL最新報143.38點，亦只差0.25%便完全蒸發撤辣後的所有升幅，主要是息口持續高企，美國延遲減息，影響買家入市信心，同時受高息環境影響，銀行資金成本高昂，收緊按揭的步伐未停，按揭取態保守亦影響買家入市決定。

一手下滑 二手減價 6 月樓價料續跌 此外，本港經濟表現未如預期，零售及餐飲業面對重大挑戰，反觀內地方面，內地政府數月前已著手救市，部分內地投資者將資金留於國內。他又指，現時發展商以量先行紛紛割價傾銷，二手業主亦開始面對現實，擴大議價空間，本月至今一手只錄約500多宗成交，料全月可錄約700多宗，成交宗數持續下跌，料6月份的差估署指數會繼續下調。

租金指數連升 3 個月 累升 2.5% 不過，好消息是差估署公布的5月份租金指數按月升約1%，連升3個月累錄2.5%升幅，更創約4年半新高。陳永傑指，受惠政府搶人才政策，專才持續湧入，住屋需求持續高企，加上現正踏入暑假租賃旺季，料租金升勢持續，樓價跌而租金升，租金回報率上升，在辣招已解除下，料吸引更多投資者投入物業市場。