海外樓市專題｜英國竹樹成新物業殺手

不少英國人的後院都會種植各種植物，早在20多年前，竹樹在的英國園藝展上非常受歡迎，然而近年問題陸續浮現，有部分地區更出現「竹樹危機」。

英國「物業殺手」非外來入侵植物日本虎杖莫屬，如附近出現日本虎杖，銀行對物業難以批出按揭，更影響二手交投。近年英國又出現另一物業殺手「英國竹樹」(British bamboo)，由於生長得非常快，竹樹直徑可達10厘米，根部可穿破水泥地，破壞建築物結構，若要徹底清除竹樹，費用以萬英鎊計算，對不少當地住戶造成嚴重困擾，更被稱為「下一個日本虎杖」。

早年有獨立屋業主為增加私隱度，種植竹樹當作「屏風」可以分隔屋內與屋外的空間，可是竹樹生長速度驚人，其根部可以長達25厘米，較奇特的品種其直徑可達10厘米，連水泥地都能穿破，如果接近房屋生長，猶如對建築物「隊穿牆」，造成破壞。

專業人士處理索價10萬

深受竹樹困擾的苦主Isobel Chetwood，居住在英格蘭西北部柴郡。去年她在花園發現有竹樹入侵，同時很快意識到問題根源來自鄰居在花園邊界種植的竹樹。剛開始，她只是自行除掉竹樹，但後來竹樹的生長快得難以控制，連她用石磚搭建的房子也被竹子撐開。同時，附近幾戶的房屋也遇上同樣情況，雖然鄰居知道後嘗試用除草劑清除竹樹，結果反而令它生長得更快。最後，Isobel花了1萬英鎊(約9.9萬港元)找來專業人士處理。

另一名苦主在十多年前在大屋的花園裡種竹樹，作為植物圍欄。但竹樹生長速度驚人，愈長愈高，並且不斷擴散。由於業主不經常住在上述物業，結果竹樹逐步侵入物業，當回到家中時，發現竹樹出現在廚房內，並且從焗爐的縫隙鑽出。最後他花了6,000英鎊(約5.9萬港元)找專人清除，但一年後竹樹又再出現，令苦主不斷花大量金錢才能解決問題。

目前英國社會對「竹樹危機」關注度不足。根據英國專門處理入侵植物公司Environet的調查報告指，發現有近五分一的英國人在自己或相鄰的物業上種植竹樹，另外有24%人擔心竹樹生長在自家附近。同時有84%人不知道竹樹可能會引發鄰居之間的法律索賠或阻礙房產銷售。

10年才長成 未受法律限制

竹樹需要十年或更長時間才能成熟，因此在第一批發芽開始出現之前，原業主已經將物業轉售到不知情的下一手業主身上。目前對於種植竹樹沒有任何限制，也沒有任何法律要求在出售房屋時聲明竹子的存在。

英國竹樹協會指出，目前英國可以種植的竹樹大約有300種，只有極少數造成嚴重破壞，並認為種植竹子前應事先了解品種特性。而對房屋破壞性強的竹樹通常屬於散生類型(running varieties)，它們有大量的根莖，可以在地下生長，能夠蔓延十米，且根莖擴散力強大，可以穿過磚頭、排水溝、牆身，甚至可在混凝土中的裂縫鑽出。