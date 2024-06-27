粉嶺公屋祥華邨錄自由市場成交。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，粉嶺及上水區本月暫錄約51宗買賣，較上月同期跌約25%，其中粉嶺公屋祥華邨佔約2宗，屋苑最新錄祥智樓高層A5室易手，單位實用面積381方呎，原本開價約308萬元，日前議價後以自由市場價280萬元易手，平均實用面積呎價7,349元。據了解，新買家為上車客，見單位少有放盤，價錢吸引，遂入市自用；原業主則於2004年僅以約15.8萬元購入上址，當時單位未補地價，持貨至今20年轉手，料獲利甚豐離場。
即睇粉嶺祥華邨放盤(HOUSE730)
粉嶺祥華邨高層戶自由價280萬沽 上手廿年前未補價唔使16萬｜二手公屋成交
粉嶺公屋祥華邨錄自由市場成交。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，粉嶺及上水區本月暫錄約51宗買賣，較上月同期跌約25%，其中粉嶺公屋祥華邨佔約2宗，屋苑最新錄祥智樓高層A5室易手，單位實用面積381方呎，原本開價約308萬元，日前議價後以自由市場價280萬元易手，平均實用面積呎價7,349元。據了解，新買家為上車客，見單位少有放盤，價錢吸引，遂入市自用；原業主則於2004年僅以約15.8萬元購入上址，當時單位未補地價，持貨至今20年轉手，料獲利甚豐離場。