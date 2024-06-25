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2024-06-25 16:38:13

網絡熱話｜買新樓變人生勝利組？女同事態度大變主要約會 網友：另一個何伯

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網絡熱話｜買新樓變人生勝利組？女同事態度大變主要約會 網友：另一個何伯

網絡熱話｜買新樓變人生勝利組？女同事態度大變主要約會 網友：另一個何伯

不少香港人心中都有個「置業夢」，希望擁有自己的安樂窩，惟香港樓價高企，即使近年樓價走勢回落，但據早前有調查指，香港已連續14年成為全球樓價最難負擔城市，指港人要不吃不喝16.7年才付清樓價，因此成功「上車」絕對不是件易事，甚至更會令別人另眼相看？

有網友在討論區發文表示，自己最近於屯門某大型新盤買1伙兩房單位，有公司女同事知道後即刻出現大轉變，「返工會主動撩我傾計，又會約我一齊食lunch」。

網友又指，其中一個女同事Whatsapp稱該屋苑會所的水上樂園「睇落好大好靚」，問今個星期五放工「可唔可以車埋佢哋去屋苑玩」，表示自己不知道如回覆好。

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網絡熱話｜買新樓變人生勝利組？女同事態度大變主要約會 網友：另一個何伯

早前有調查指，香港已連續14年成為全球樓價最難負擔城市，指港人要不吃不喝16.7年才付清樓價，因此成功「上車」絕對不是件易事。(資料圖片)

但部分網友認為樓主「諗多咗」，只是見最近買新樓，直言「當你係另外一個何伯？」；更有指是「由始至於都是兵，是水魚」；亦有網友表明「當故仔睇」。最精彩有網友以改編基督教經文《主禱文》留言，祝願該盤入伙後「估值拾級而上」、「因為身家、光陰、一生，全部槓桿，直到供甩」。

帖文留言一覽：

我叫XXX蝶：「你會唔會諗多咗？人哋見你依家先嚟買新樓，仲要係novoland，當你係另外一個何伯？」

EXXXXX友：「我們在屯門的NovoLand：願銀行的估價比上次為正。願按揭放行；願你的估值拾級而上，如同Nvidia一樣。我們新樓的face，今日賜給我們。免新盤低開，如同免我們XX一樣。不叫我們遇見劈價；拯救我們脫離call loan。因為身家、光陰、一生，全部槓桿，直到供甩。阿們。」

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