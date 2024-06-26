高力：企業營商信心下滑 27%受訪租戶希望縮小辦公室面積

高力發布《香港寫字樓租戶調查2024》顯示，由於香港辦公室租戶對未來12個月的營商環境信心下滑，他們將辦公室租金成本列為最關鍵的成本優化措施，受訪企業中約27%希望今年縮小辦公室面積，較去年增加6個百分點，另約54%表示不會變動辦公室面積，與去年比例相似。 在宏觀經濟狀況難以預測的情況下，香港企業租戶對業務前景持中性至正面態度的比例較2023年下降7個百分點至71%。然而，保險、金融和法律服務行業的公司對其業務前景較為樂觀，並可能尋求擴大辦公室規模，特別是現有辦公面積小於5,000方呎的公司。此外，一些位於核心商業區周邊地區，包括上環、灣仔和銅鑼灣的租戶，有可能搬遷至其他區域以尋求升級辦公室環境或降低租金成本。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，67%的受訪者認縮小辦公室面積的首要原因是需要優化成本，其次有60%的受訪者表示是因為業務需求萎縮。相比之下，在尋求擴張辦公室面積的租戶中，有60%是因為香港業務機會正在增加，另有59%是因為辦公室間無法滿足當前業務營運需求。

租戶選擇辦公室首要考慮租金水平 她續指，租金水平(94%)仍然是大部分受訪者在選擇辦公室規模時的首要考慮。其次是樓宇質量(73%)和樓面面積(36%)。當被問及選擇辦公室地點或地區的條件時，租金水平仍然是最重要的因素(88%)，其次是交通便利性(71%)和位置帶來的企業形象優勢(45%)。優越的地點例如核心商業區，對於銀行及金融(70%)和法律服務(62%)行業而言是重要的考慮因素，因為這有助於維護公司形象和地位。