高力：企業營商信心下滑 27%受訪租戶希望縮小辦公室面積

高力發布《香港寫字樓租戶調查2024》顯示，由於香港辦公室租戶對未來12個月的營商環境信心下滑，他們將辦公室租金成本列為最關鍵的成本優化措施，受訪企業中約27%希望今年縮小辦公室面積，較去年增加6個百分點，另約54%表示不會變動辦公室面積，與去年比例相似。
在宏觀經濟狀況難以預測的情況下，香港企業租戶對業務前景持中性至正面態度的比例較2023年下降7個百分點至71%。然而，保險、金融和法律服務行業的公司對其業務前景較為樂觀，並可能尋求擴大辦公室規模，特別是現有辦公面積小於5,000方呎的公司。此外，一些位於核心商業區周邊地區，包括上環、灣仔和銅鑼灣的租戶，有可能搬遷至其他區域以尋求升級辦公室環境或降低租金成本。
高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，67%的受訪者認縮小辦公室面積的首要原因是需要優化成本，其次有60%的受訪者表示是因為業務需求萎縮。相比之下，在尋求擴張辦公室面積的租戶中，有60%是因為香港業務機會正在增加，另有59%是因為辦公室間無法滿足當前業務營運需求。
租戶選擇辦公室首要考慮租金水平
她續指，租金水平(94%)仍然是大部分受訪者在選擇辦公室規模時的首要考慮。其次是樓宇質量(73%)和樓面面積(36%)。當被問及選擇辦公室地點或地區的條件時，租金水平仍然是最重要的因素(88%)，其次是交通便利性(71%)和位置帶來的企業形象優勢(45%)。優越的地點例如核心商業區，對於銀行及金融(70%)和法律服務(62%)行業而言是重要的考慮因素，因為這有助於維護公司形象和地位。
另外，位於中環/金鐘和九龍西的租戶對於其所在的地區最為「忠誠」，在這兩個地區中，有高達85%的受訪者表示選擇留在現有區域。然而，核心商業區周邊地區的租戶對於留在同一區域的意願明顯較低，包括上環(35%)、灣仔(57%)和銅鑼灣(64%)。
調查結果顯示，租賃靈活性和具吸引力的優惠條件是業主能夠在競爭激烈的市場中提升競爭力的關鍵。企業對項目管理的需求上升，整體而言，72%的受訪者表示在制定租賃策略時預計會使用項目管理服務，此類服務包括空間規劃(47%)、設計和建造(44%)、辦公室單位重組(43%) 以及搬遷諮詢(43%)，反映了項目管理服務能夠提高空間使用率和價值。