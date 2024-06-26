4月私宅動工量錄逾2千伙 創4個單月最多 落成量按月減近55%｜樓市數據

今年首4個月私宅動工量累計3,326伙，較去年同期增加近5%，並創自2020年以來的5年同期新高。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年4月份在大型項目動工之下，帶動期內私宅動工量大增至逾2,000伙，不但突破3月份私宅「零動工」的淡況，亦創今年以來及4個單月最多。根據屋宇署發表的最新數據，2024年4月份全港共有4個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），包括上水古洞第25區(FSSTL 279) (2,067伙)、長沙灣青山道439號(95伙)、山頂文輝道9及11號(15伙)及盧吉道27號 (1伙)；至於，今年首4個月私宅動工量累計3,326伙，較去年同期增加近5%，並創自2020年以來的5年同期新高。

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2024年4月份全港共有2個項目，合共624個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較3月份的1,381伙減少近55%；至於今年首4個月累計共5,601伙私宅落成，較去年同期的7,136伙減少近22%，為近3年同期最少。

根據資料顯示，4月份本港共有2個私宅項目正式落成，當中規模較大的是大角咀「利奧坊‧壹隅」，涉及614伙；此外，涉及10伙的淺水灣南灣坊1號，亦於期內竣工。