4月私宅動工量錄逾2千伙 創4個單月最多 落成量按月減近55%｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年4月份在大型項目動工之下，帶動期內私宅動工量大增至逾2,000伙，不但突破3月份私宅「零動工」的淡況，亦創今年以來及4個單月最多。根據屋宇署發表的最新數據，2024年4月份全港共有4個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），包括上水古洞第25區(FSSTL 279) (2,067伙)、長沙灣青山道439號(95伙)、山頂文輝道9及11號(15伙)及盧吉道27號 (1伙)；至於，今年首4個月私宅動工量累計3,326伙，較去年同期增加近5%，並創自2020年以來的5年同期新高。
此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2024年4月份全港共有2個項目，合共624個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較3月份的1,381伙減少近55%；至於今年首4個月累計共5,601伙私宅落成，較去年同期的7,136伙減少近22%，為近3年同期最少。
根據資料顯示，4月份本港共有2個私宅項目正式落成，當中規模較大的是大角咀「利奧坊‧壹隅」，涉及614伙；此外，涉及10伙的淺水灣南灣坊1號，亦於期內竣工。
新界區首4月逾4000伙落成佔最多
按地區劃分，今年首4個月新界區共有5個項目、合共4,158個單位落成，佔整體比例約74.2%；九龍區共有6個項目落成，涉及單位總數1,256伙，佔同期整體私宅落成量約22.4%；港島區則有5個項目落成，涉及187伙，佔整體私宅落成量近3.4%。
陳海潮指出，今年首4個月私宅落成量達差估署預測全年22,267伙的25%，預料年內有不少大型項目將陸續取得入伙紙，包括天水圍「YOHO WEST」第1期(1,393伙)、何文田「瑜一」第IA期(447伙)及第IB期(183伙)等，加上其他中小型項目，初步估計今年全年落成量可達約2.3萬至2.5萬伙水平。