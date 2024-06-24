5月登記私宅現樓按揭宗數下跌2.4% 惟一手市場減少 恒生市佔創逾四年低位｜樓市數據

恒生市佔率明顯回落，由2023年全年近兩成，逐步收縮至5月的一成以下，創2020年1月後的逾四年新低。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年5月登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 3,380宗。中銀承辦的合約有1,149宗，佔34%；匯豐726宗，佔21.5%；恒生290宗，佔8.6%；中國工商銀行(亞洲) 244宗，佔7.2%。自2024年3月開始，大型銀行削減轉按及新造按揭回贈優惠，其後更逐步收緊各類型按揭。其中，恒生市佔率明顯回落，由2023年全年近兩成，逐步收縮至5月的一成以下，創2020年1月後的逾四年新低。

私宅現樓二手及轉按按揭均升

2024年5月登記私人住宅現樓按揭2,633宗，按月下跌65宗或2.4%。其中一手市場513宗，二手樓市1,328宗，轉按/現契重按有629宗。二手及轉按按揭皆升，只有一手下跌。二手樓按揭按月增加102宗或8.3%，連升3個月共42.8%。政府撤辣後，樓市成交飆升，二手現樓按揭需求增加，預期六月數字再升至2,000宗水平，第二季可達約4,500宗。惟4月起二手成交未能持續，加上港元拆息持續高企，銀行資金成本壓力加大，銀行加強風險管理，對按揭審批越趨保守，二手現樓按揭的下調將於第三季反映。