50指標屋苑上周錄63宗買賣 近十八周次低 更多業主面對現實願減價｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場經歷對上一周的短暫小休後，得悉下半年美國有機會下調息口兩次，有助紓緩供樓壓力，令入市信心略有恢復。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(17日至23日)共錄63宗買賣個案，較前周(10日至16日)的46宗增加37%，仍為今年2月中以來的近十八周次低。

嘉湖山莊交投按周增一倍至 2 宗 按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量均有增長，港島區則按周減少，其中新界區21個指標屋苑上周共錄23宗交投，較前周的14宗增加64%，其中映灣園成交量由前周的2宗，大增1.5倍至上周的5宗；盈翠半島及嘉湖山莊期內各自錄得2宗買賣，按周增幅分別達1倍。 九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄33宗成交，較前周的23宗增加43%，其中淘大花園及將軍澳中心各自錄得3宗買賣，按周分別急增2倍；美孚新村交投量由前周的3宗，增加1倍至上周的6宗；海逸豪園及維港灣各自錄得3宗及2宗買賣，按周分別增加50%及1倍。