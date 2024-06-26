6月最後檔期競爭激烈！發展商爭先搶攻 至少涉20新盤｜一手市況

樓市成交氣氛轉靜，本月截止目前一手市場暫錄逾500宗成交，按月大幅回落約六成。計及今日，6月份餘下最後5日，發展商仍積極推貨應市吸購買力。據本報統計，一手市場上至少有約20盤推售單位。 當中本月焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期落實本周五(28日)作次輪銷售，發售共156伙，當中以價單形式推售118伙，涵蓋10伙開放式、27伙一房、49伙兩房及32伙三房單位，扣除最高15%折扣後，單位折實售價由299.37萬至843.79萬元，折實呎價介乎11,079元至12,724元；另有38伙特色單位以招標形式出售。

另外，多盤於本周六(29日)展開推售，競爭激烈，包括由長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」於周六起以先到先得形式發售9伙三房單位，位於為第2B座的E室和H室，實用面積746至813方呎。扣除最高折扣15%後，折實售價由1,741.3萬至1,969.7萬元，折實呎價介乎21,956元至26,403元。 宏安地產(1243)大角咀洋松街單幢新盤「Larchwood」近日宣布已獲批入伙紙，短期內將會開放現樓示範單位予公眾參觀。項目部署於周六起以先到先得形式推售4伙高層開放式戶，全屬實用面積203方呎D室。