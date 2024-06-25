Blue Coast周六發售9伙三房 折實價1741萬起｜黃竹坑新盤

「BLUE COAST」落實於周六(29日) 起以先到先得形式發售9伙三房單位，折實售價由1,741.31萬至1,969.7萬元，折實呎價由21,389元至26,403元。

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」今日(25日)上載最新銷售安排，落實於周六(29日) 起以先到先得形式發售9伙三房單位。

涉及單位為第2B座的E室和H室，實用面積746至813方呎。扣除最高折扣15%後，折實售價由1,741.3萬至1,969.7萬元，折實呎價介乎21,956元至26,403元。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，所有三房單位均屬向南戶，更設獨特角窗設計，部分單位可同時享有園景及海景雙邊景致。