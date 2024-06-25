Blue Coast周六發售9伙三房 折實價1741萬起｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」今日(25日)上載最新銷售安排，落實於周六(29日) 起以先到先得形式發售9伙三房單位。
涉及單位為第2B座的E室和H室，實用面積746至813方呎。扣除最高折扣15%後，折實售價由1,741.3萬至1,969.7萬元，折實呎價介乎21,956元至26,403元。
長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，所有三房單位均屬向南戶，更設獨特角窗設計，部分單位可同時享有園景及海景雙邊景致。
港鐵C出口啟用 直達項目電梯大堂
她續指，位於Blue Coast基座的港鐵黃竹坑站上蓋商場THE SOUTHSIDE於上周五正式試業，連接商場的港鐵站C 出口亦同時啟用。Blue Coast住客日後可由C出口信步即達專用電梯「Bluestar」的電梯大堂，盡享完善的生活配套及交通便捷優勢。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。