陳永傑表示，NOVO LAND鄰近屯門醫院及大學，租賃需求強勁，料呎租可達50元，回報可達四厘。

本月焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期今日(28日)進行次輪銷售，以價單形式推售118伙；另有38伙特色單位以招標形式出售。該盤於今晚7時正式開售，現場所見有不少準買家排隊等候揀樓。本輪銷售將分為A及B組兩個時段發售單位；A組買家須購入最少購買1伙三房單位，或2伙至6伙其他戶型單位；B組買家可購入1至4伙。

以價單形式推售的單位涵蓋10伙開放式、27伙一房、49伙兩房及32伙三房單位。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由299.37萬至843.79萬元，折實呎價介乎11,079元至12,724元。該批單位以定價計，市值逾7億元。